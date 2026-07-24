Afrique: Salon Africa Oil-Gas Expo - Les intervenants insistent sur l'utilité du contenu local

Diamniadio — Les intervenants à la première édition du Salon Africa Oil-Gas Expo (AFOGEX), organisée par l'administration douanière à Diamniadio (ouest) à partir de ce jeudi, ont mis en exergue l'utilité du contenu local, qu'ils considèrent comme le moteur de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays.

Cette rencontre de deux jours est consacrée à la gouvernance, au cadre juridique et à l'impact socioéconomiques de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. "Découvertes pétrolières et gazières au Sénégal : opportunités et défis" est le thème du salon.

"Notre pays entre dans une nouvelle ère énergétique. Et s'il fallait décliner notre ambition en deux mots seulement, nous parlerions du contenu local", a souligné Ibrahima Sène, le président du comité d'organisation de l'AFOGEX.

Le contenu local est l'ensemble des dispositions légales et réglementaires prises par l'État pour faciliter la participation de la main-d'oeuvre et des entreprises sénégalaises à l'exploitation du pétrole et du gaz.

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Ibrahima Sène, le président du comité d'organisation de l'AFOGEX

D'après M. Sène, le contenu local est un levier de croissance "inclusif", dans la mesure où il permet de créer de nombreux emplois pour les Sénégalais et facilite la participation des entrepreneurs locaux à cette industrie naissante.

"Le contenu local est un moteur de souveraineté économique. Il va permettre aux entreprises sénégalaises, aux jeunes, aux ingénieurs, aux techniciens et aux entrepreneurs de prendre activement part à l'exploitation des hydrocarbures", a insisté le président du comité d'organisation de l'AFOGEX.

"Notre ambition est claire : faire émerger une industrie sénégalaise forte, autour des ressources pétrolières et gazières", a dit Mamadou Sarr, un conseiller technique du ministre de l'Industrie et du Commerce.

Le contenu local permettra de réaliser cette ambition, d'après lui.

Mamadou Sarr, un conseiller technique du ministre de l'Industrie et du Commerce

"Les entreprises sénégalaises doivent occuper une place centrale dans cette [industrie]. Nos ingénieurs, nos techniciens, nos artisans, nos entrepreneurs et notre jeunesse doivent être les premiers bénéficiaires de cette nouvelle économie", a ajouté M. Sarr.

Amadou Woury Diallo, le représentant du ministre de l'Énergie et du Pétrole, considère le contenu local comme "un véritable instrument de transformation économique, de transfert de technologies et d'émergence de champions économiques nationaux".

Ibrahima Sène explique, par ailleurs, que la Direction générale des douanes veut nouer, au cours du salon, "des partenariats solides" à même de faire du sous-secteur des hydrocarbures un "véritable moteur de développement" pour le pays.

"L'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières [...] ouvre des perspectives inédites pour notre économie et notre pays", a dit M. Sarr.

Amadou Woury Diallo, le représentant du ministre de l'Énergie et du Pétrole à l'AFOGEX

En raison de ces perspectives, une "responsabilité historique" incombe aux dirigeants du pays, qui doivent transformer le pétrole et le gaz en "prospérité durable", selon M. Sarr.

"Notre responsabilité collective est d'éviter [...] la malédiction des ressources", a-t-il ajouté, estimant que "le pétrole et le gaz ne doivent pas créer une économie de rente, mais une économie productive, innovante et créatrice d'emplois".

Amadou Woury Diallo rappelle que le sous-secteur des hydrocarbures offre de nombreuses opportunités aux entreprises sénégalaises s'activant dans l'ingénierie, la construction, la logistique, la maintenance, l'assurance, les finances, etc.

"C'est pourquoi nous devons continuer à investir dans la formation, le transfert de technologies, l'innovation et le développement des compétences nationales", a ajouté M. Diallo.