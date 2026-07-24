Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Les recommandations des rapports 2024-2025 de l'ONLPL feront l'objet d'une exploitation minutieuse'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que les recommandations issues des rapports annuels 2024 et 2025 de l'Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), feront l'objet d'exploitation minutieuse des ministères concernés, sous la coordination du Premier ministre, en vue d'une mise en oeuvre concrète, a-t-on appris, jeudi, de la Présidence sénégalaise.

"En deux ans, l'institution a effectué cent vingt-quatre visites de lieux de privation de liberté et formulé plus d'une centaine de recommandations(...). Il [le chef de l'Etat] a donné l'assurance que ces recommandations feront l'objet d'une exploitation minutieuse par les ministères concernés (...), en vue de leur mise en oeuvre concrète", indique-t-elle sur sa page Facebook officielle.

Bassirou Diomaye Faye a salué les résultats de l'Observatoire qualifiés de "fruit d'une démarche fondée sur la coopération et le dialogue, conduite avec discernement, esprit d'ouverture et sens du dialogue", selon la même source.

Le chef de l'Etat a d'emblée "situé le sens d'un tel exercice" qui, "au-delà des exigences de transparence et de redevabilité (...) est pour l'État un moment de vérité sur la manière dont il traite ceux qu'il prive de liberté".

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Soulignant la fonction de ce mécanisme national de prévention de la torture chargé de surveiller les conditions de détention carcérale, le président Faye, précise qu'il "n'est ni un censeur des agents d'application des lois, ni un avocat des personnes privées de liberté. Il est le regard que la République pose sur elle-même, dans ces lieux clos où se mesure, plus qu'ailleurs, la sincérité de son attachement à la dignité humaine".

Il a notamment rappelé les efforts législatifs entrepris par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de détention.

"Cette exigence a déjà produit des avancées législatives. L'actualisation du cadre juridique de l'Observatoire, recommandée lors des Assises de la justice, est devenue une réalité avec l'adoption de la loi n°2026-02 du 26 février 2026", rapporte la Présidence sénégalaise.

A en croire la présidence de la République ce texte consacre des innovations importantes, dont le relèvement de l'ancrage institutionnel du mécanisme à la Primature, gage de la transversalité de sa mission.

C'est dans cette optique que Bassirou Diomaye Faye a annoncé plusieurs orientations fortes relatives à la prise en charge alimentaire et sanitaire des personnes gardées à vue.

Il a ainsi invité "les ministres concernés à faire l'état des lieux pour l'application effective des textes en vigueur, et exhorté le Garde des Sceaux à finaliser leur révision".

Il a également demandé une réflexion approfondie sur le développement des peines alternatives à l'incarcération et un meilleur encadrement de la détention provisoire en vue d'apporter une solution à la surpopulation carcérale, "préoccupation majeure du gouvernement".

Le président de la République et les membres de l'ONLPL ont également abordé la question des fouilles "attentatoires à la dignité humaine".

"Le chef de l'État a indiqué que les moyens technologiques aujourd'hui disponibles, tels les portiques de détection, permettent d'y apporter une réponse respectueuse des personnes, et que l'équipement annoncé des établissements pénitentiaires devra inspirer les responsables des lieux de garde à vue", souligne le texte.

Les échanges ont également porté sur les conditions de travail des agents pénitentiaires pour lesquels des réformes sont envisagées.

"Le président de la République a assuré que les mesures appropriées seront prises pour la finalisation du projet de loi portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire, une réforme qui ouvrira la voie à l'élaboration, à terme, d'un code pénitentiaire", renseigne la présidence.

Pour Bassirou Dioamye Faye l'adoption de ces textes législatifs permettra de rétablir une "justice sociale envers des agents qui accomplissent, dans l'ombre des murs, l'une des missions les plus rudes de la République".

Le chef de l'État a enfin adressé ses sincères condoléances à l'ONLPL, suite au rappel à Dieu du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Mamadou Yandé Boye, observateur délégué, "qui aura consacré ses dernières forces à la préparation des rapports présentés ce jour, au terme de quarante-sept années au service de l'État".