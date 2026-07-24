Sénégal: Vers la création d'un guichet unique pour un meilleur accès aux services sociaux

Saly — Le gouvernement sénégalais prévoit d'ouvrir un guichet social unique, destiné à faciliter l'accès des populations aux différentes prestations et services sociaux de l'État, a déclaré jeudi, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

La ministre en charge des Solidarités présidait l'ouverture d'un atelier consacré à la mise en place d'un système d'information unifié, en perspective de la mise en place d'un guichet social unique, qui facilitera l'accès des ayants-droit aux prestations et services sociaux de l'État.

"Cet atelier s'inscrit dans le cadre des réformes engagées pour mettre en place un système d'information unique, devant soutenir le futur guichet social unique, afin de faciliter l'accès des Sénégalais aux offres de protection sociale", a-t-elle dit.

Mme Diouf a précisé que les deux journées de travaux ne déboucheront pas immédiatement sur la création du guichet unique en question.

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Ce sera toutefois l'occasion d'établir un diagnostic partagé des systèmes existants, d'identifier les obstacles et de définir les conditions nécessaires à leur harmonisation.

"L'objectif est de mettre sur la table tout ce qui existe déjà, les difficultés rencontrées, ainsi que les défis à relever, avant la mise en oeuvre du guichet social unique", a-t-elle précisé.

Selon elle, "le principal défi réside dans la fragmentation des systèmes d'information utilisés par les différentes structures intervenant dans le secteur social".

"Chaque structure dispose de son propre système d'information, qui ne permet pas toujours le partage des données avec les autres acteurs", a-t-elle relevé.

"Cette situation complique la prise de décisions et la coordination des interventions en matière de protection sociale", a-t-elle déploré.

Marie Angélique Mame Selbé Diouf a dit espérer que les échanges déboucheront sur des recommandations concrètes, en vue de bâtir un système d'information harmonisé, capable de renforcer l'efficacité, la coordination et la transparence des politiques de protection sociale au Sénégal.