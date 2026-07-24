Sénégal: IEF de Kédougou - Des résultats « historiques » au Cfee et au Bfem

23 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

L'inspection de l'éducation et de la Formation de Kédougou a honoré ce jeudi les meilleurs élèves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026.

Cette édition a été marquée par des performances exceptionnelles, avec un taux de réussite de 97,55 % au CFEE et de 97,51 % au BFEM, des résultats qui placent Kédougou au premier rang de l'académie dans les deux examens, une première depuis sa création.

L'inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF), Mouhamadou Bamba Mbaye a souligné que cette réussite est le fruit d'un engagement collectif impliquant les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, le personnel de l'IEF, les partenaires de l'école ainsi que les parents d'élèves. Il a rappelé que près de sept candidats sur dix de l'académie proviennent de la circonscription de Kédougou, illustrant son rôle déterminant dans les performances régionales.

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