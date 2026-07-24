Afrique de l'Ouest: CEDEAO - La Gambie félicite le pays pour sa double consécration régionale

23 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce jeudi 23 juillet 2026, Sering Modou Njie, Ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie.

L'émissaire était porteur d'un message d'amitié, de paix et de fraternité de la part du Président gambien Adama Barrow, à l'attention du Chef de l'État sénégalais.

Des félicitations pour une double consécration régionale

Au cours de cette audience, le Ministre gambien a transmis les félicitations du Président Barrow pour l'accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), acquise lors du récent sommet de Freetown. Ces félicitations ont également porté sur la nomination du Général Birame Diop à la présidence de la Commission de l'organisation communautaire deux distinctions qui consacrent le rôle grandissant du Sénégal dans la gouvernance régionale.

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Une coopération sénégalo-gambienne saluée de part et d'autre

Les échanges entre le Chef de l'État et l'émissaire gambien, empreints de cordialité, ont été l'occasion de saluer l'excellence des relations unissant les deux pays. Une coopération fondée, rappelle le communiqué de la Présidence, sur des liens séculaires d'histoire, de culture et de bon voisinage entre les peuples sénégalais et gambien héritage d'une Sénégambie dont la proximité dépasse les seules frontières administratives.

Une volonté commune de consolider la relation bilatérale

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