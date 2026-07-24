Sénégal: Kédougou - Un réseau de traite d'êtres humains démantelé

23 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

L'antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a démantelé un réseau présumé de traite d'êtres humains et de proxénétisme opérant entre Lafia et Kharakhéna, dans le département de Saraya.

Deux personnes ont été déférées au parquet pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment traite de personnes, exploitation sexuelle, travail forcé et proxénétisme.

L'enquête, ouverte après un renseignement anonyme, a permis de secourir deux victimes étrangères. Selon les investigations, l'une d'elles avait été acheminée clandestinement du Nigéria vers le Sénégal, puis contrainte à rembourser une dette fictive d'un million de FCFA en travaillant sans salaire le jour dans un restaurant et en se prostituant la nuit. Les deux suspectes ont reconnu les faits lors de leur audition. Les victimes ont été prises en charge, tandis que les poursuites judiciaires ont été engagées contre les mises en cause.

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