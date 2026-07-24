Sénégal: Le pays accélère la transformation numérique avec un système d'information interopérable

Le Sénégal poursuit la modernisation de son système de protection sociale. Ce jeudi 23 juillet 2026 s'est ouvert, un atelier consacré à l'harmonisation et à la mise en place d'un Système d'Information Interopérable, destiné à connecter les différentes plateformes numériques du secteur social et à améliorer la prise en charge des bénéficiaires. Cette rencontre de deux jours (23 et 24 juillet ) est une initiative du le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029.L'objectif est de poser les bases d'un système d'information capable d'assurer une meilleure coordination entre les acteurs de la protection sociale, tout en garantissant un partage sécurisé des données.

Cette réforme intervient alors que le Sénégal dispose déjà de plusieurs dispositifs majeurs de protection sociale, notamment les Bourses de sécurité familiale, la Couverture sanitaire universelle (CSU), la Carte d'égalité des chances, le Fonds de solidarité nationale et le Registre national unique (RNU). Toutefois, ces programmes reposent sur des systèmes d'information développés de manière autonome, limitant les échanges de données et la coordination entre les institutions.

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Selon les organisateurs, le secteur reste confronté à plusieurs défis, parmi lesquels le cloisonnement des plateformes numériques, la dispersion des programmes entre différentes structures, les chevauchements d'interventions et l'insuffisance des mécanismes de coordination.

Le futur Système d'Information Interopérable ambitionne de connecter ces plateformes afin de constituer le socle numérique du futur Guichet Unique Social (GUS). Cette architecture devrait permettre de simplifier l'accès des citoyens aux services sociaux, d'améliorer le ciblage des bénéficiaires, de renforcer leur suivi, d'optimiser l'utilisation des ressources publiques et d'appuyer la prise de décision grâce à des données fiables, sécurisées et partagées.

Au cours des deux journées de travaux, les participants procéderont au diagnostic des systèmes existants, définiront les besoins fonctionnels et techniques du futur dispositif, arrêteront les modalités d'interopérabilité et de gouvernance des données, avant de valider une feuille de route pour son développement et son déploiement.

À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer la digitalisation de la protection sociale et bâtir un système plus intégré, inclusif et performant, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de Développement 2025-2029.