Togo: Une coopération prometteuse

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est entretenu jeudi avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Gwilym Ceri Jones, arrivé au terme de sa mission.

Le diplomate européen a dressé un bilan positif du partenariat entre le Togo et l'UE, marqué par des avancées dans plusieurs secteurs : développement durable, infrastructures, énergie, gouvernance, éducation et sécurité.

L'ambassadeur a mis en avant le renforcement des programmes d'investissement européens au Togo.

« Nos programmes d'investissement se renforcent. Nous disposons d'un portefeuille qui a beaucoup de potentiel avec les secteurs privé togolais et européen, en soutien à la croissance et à l'emploi dans des domaines clés comme l'énergie, l'agriculture, le numérique et bien d'autres », a-t-il souligné.

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Il s'est également félicité de l'approfondissement de la coopération en matière de paix et de sécurité.

Les interventions de l'Union européenne au Togo s'inscrivent dans le cadre du Document conjoint de programmation pluriannuelle (DCP) 2021-2027, à travers lequel l'UE mobilise un portefeuille de 201 millions d'euros, orienté vers trois axes : le développement humain et l'inclusion socio-économique, les agro-industries durables et la gestion des ressources naturelles, ainsi que la consolidation d'une société togolaise apaisée et résiliente.

Cette dynamique a connu une nouvelle impulsion en juin dernier, avec le lancement du mécanisme de coopération tripartite réunissant le gouvernement, l'Équipe Europe et Eurocham Togo (Chambre de commerce Togo/UE), destiné à stimuler les investissements européens et à accompagner les réformes économiques engagées par le gouvernement.