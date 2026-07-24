Sénégal: CHNU de Fann - Un plan de modernisation de près de 86 milliards FCFA sur 2026-2030

Dakar — Le Centre hospitalier national universitaire (CHNU) de Fann, à Dakar, a procédé, jeudi, au lancement officiel de sa feuille de route stratégique, dénommée son Projet d'établissement 2026-2030, nécessitant un financement de près de 86 milliards de francs CFA, a constaté l'APS.

Ce schéma directeur est destiné à "renforcer la gouvernance, moderniser les infrastructures, accélérer la transformation numérique et consolider les missions de soins, d'enseignement et de recherche de cet établissement de référence grâce à un investissement de 85,77 milliards", a fait savoir Kadidiatou Sarr Kébé, directrice du CHNU.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation du projet d'établissement, elle a qualifié ce plan d'actions d"'étape majeure" dans l'histoire de l'hôpital, soulignant qu'il traduit une ambition collective de bâtir un établissement "plus performant, plus innovant et davantage tourné vers les besoins des populations".

Cette feuille de route pour les quatre années à venir a été élaborée de caractère "participative", puisqu'ayant mobilisé les équipes hospitalières, universitaires et les différents partenaires autour d'une vision commune, a-t-elle ajouté.

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Selon la directrice du CHNU de Fann, le document s'inscrit dans les orientations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que dans la Vision Sénégal 2050.

Le Projet d'établissement repose sur plusieurs axes prioritaires, notamment le renforcement de la gouvernance, l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, le développement de pôles d'excellence.

Il est également sensé poursuivre les objectifs de modernisation du plateau technique, de transformation numérique, de promotion de la recherche et de l'innovation, ainsi que de développement du capital humain en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD).

Sur les 85,77 milliards de francs CFA d'investissement attendu, 33,83 milliards de francs CFA seront consacrés aux investissements structurants, notamment la construction de trois grands services : urgences, imagerie par résonance magnétique et pathologies cardiaques, et gériatrie, a annoncé la directrice du CHNU de Fann.

"Ces ressources doivent permettre de moderniser les infrastructures, de renforcer les équipements médicaux et d'accélérer la digitalisation des services afin de positionner le CHNU de Fann parmi les hôpitaux universitaires de référence en Afrique", a dit Mme Kébé.

Venu représenter le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le directeur général des Établissements de santé, le docteur Fallou Niang, a affirmé que ce projet constitue un véritable "levier de performance".

Il a dans le même temps rappelé que l'élaboration de plan stratégique répond désormais aux exigences du cadre juridique régissant les établissements publics et permet de mieux relever les défis liés à la qualité des soins, la transformation numérique et aux contraintes de financement.

Il a également annoncé que le CHNU de Fann figure parmi les établissements retenus dans le programme prioritaire de réhabilitation des hôpitaux engagé par les autorités.

Cette initiative s'inscrit dans une réforme plus large du système de santé visant à renforcer le plateau technique, développer des pôles d'excellence et améliorer l'accès équitable à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national.

"La réussite du projet d'établissement dépendra de l'engagement de l'ensemble des acteurs, d'un leadership fort, d'une gestion axée sur les résultats et d'un accompagnement durable de l'État et des partenaires techniques et financiers", a relevé le docteur Fallou Niang.