Sénégal: Kolda - Vers l'aménagement de six forêts communautaires (Coordinatrice)

Kolda — Le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM), financé par le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale, prévoit l'aménagement de six forêts communautaires dans la région de Kolda (sud), a annoncé, jeudi, la coordinatrice du volet environnement, Ndèye Coumba Mbaye Diop.Mme Diop intervenait lors du lancement du programme de diffusion de foyers améliorés (fourneaux Diambars), dans la région de Kolda.

Elle a expliqué que ce programme vise à réduire la "forte pression" sur les ressources forestières, liée à l'utilisation massive du bois de chauffe et de charbon. "Les foyers améliorés, a-t-elle souligné, offrent une efficacité énergétique de 35 à 45 %, contre seulement 15 % pour les fourneaux traditionnels".

La coordinatrice du volet environnement du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, a rappelé que le programme national vise à distribuer à 250 000 foyers améliorés dont 60. 000 foyers dits "fourneaux Diambars" pour la région de Kolda.

Outre l'impact environnemental, cette initiative vise également à protéger la santé des femmes et des enfants, en réduisant considérablement leur exposition à la fumée toxique responsable de maladies respiratoires.

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Au-delà de la diffusion de foyers améliorés, le projet SENRM prévoit, en collaboration avec la Direction des eaux et forêts, une mise en oeuvre d'autres actions importantes de sauvegarde des ressources forestières dans la région de Kolda, indique une note de présentation.

Il s'agira également d'appuyer le service régional des eaux et forêts, à travers une dotation en équipements individuels et en matériel informatique des unités de lutte contre les feux de brousse, mais aussi le bornage et le pancartage de 3 forêts classées.

Le projet prévoit aussi un renforcement de capacités, avec des formations et le développement d'outils d'évaluation de l'impact environnemental destinés aux services régionaux.

L'objectif principal du projet est d'améliorer d'ici 2028 la gestion des ressources forestières tout en renforçant l'économie des communautés rurales.