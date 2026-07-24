Sénégal: Tabane Dieng, nouvel entraîneur de GFC

23 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Guédiawaye football club (GFC, élite sénégalaise) a annoncé ce jeudi, la nomination du technicien sénégalais Tabane Dieng au poste d'entraîneur principal de son équipe première.

Ancien entraîneur d'AJEL de Rufisque, Dieng s'est engagé avec GFC pour un bail de deux ans, indique le club de la banlieue.

Selon GFC, l'arrivée de ce technicien qui a terminé deuxième cette saison avec AJEL s'inscrit dans un projet de consolidation de ses ambitions pour les prochaines saisons.

Apres un début de championnat compliqué, GFC a réussi à se maintenir au sein de l'élite du football sénégalais.

Arrivé en mi-saison, l'entraîneur Joseph Wagane Senghor n'a pas renouvelé son contrat avec GFC.

Mouhamed Dieng, directeur d'une entreprise de pari sportif, vient d'être porté à la tête de GFC, début juillet.

M. Dieng va présider aux destinées de GFC pour les quatre prochaines années, avec l'ambition d'en faire "un club performant".

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