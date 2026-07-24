Sénégal: Levée du corps du Pr Maguèye Kassé - Un dernier hommage empreint d'émotion à la mosquée de Mermoz

Dakar — Des universitaires, personnalités des arts et de la culture, responsables politiques, représentants de la société civile, proches et anciens étudiants ont rendu un dernier hommage, jeudi, au professeur Maguèye Kassé, lors de la levée du corps organisée à la mosquée Rawane Mbaye de Mermoz, à Dakar.

Décédé, mercredi, à l'hôpital Principal de Dakar, à l'âge de 77 ans, l'éminent universitaire a été salué comme un intellectuel de premier plan, dont le parcours a profondément marqué les mondes académique, culturel et artistique sénégalais.

Le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), le Dr Moctar Touré, a rappelé les qualités scientifiques et humaines du disparu.

"Maguèye Kassé était un homme de science d'une extrême intelligence. Sa rigueur intellectuelle et ses connaissances profondes des cultures, des civilisations ainsi que des arts ont fait de lui un éminent académicien. Sa mort constitue pour nous tous et pour toute la communauté une immense perte", a-t-il déclaré.

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Prenant la parole au nom des amis du défunt, l'ancien ministre du Travail, Samba Sy, a insisté sur les valeurs qui guidaient la vie du professeur Kassé.

"Maguèye Kassé aimait nous rappeler que nous allions tous passer par la mort. C'est pourquoi, il nous exhortait à bien vivre avant l'heure fatidique. Par bien vivre, il entendait le culte du travail, la rigueur intellectuelle, l'entraide, la solidarité, l'empathie et l'amour du prochain. Ces valeurs, il les a incarnées de la plus belle des manières durant toute son existence", a-t-il témoigné.

Le guide religieux et homme politique Serigne Mansour Sy Djamil a, quant à lui, évoqué la disparition d'un ami de longue date.

"Il était un ami, un grand confident que je consultais avant toute décision majeure. Je l'ai toujours admiré pour sa générosité légendaire et son sens élevé des responsabilités", a-t-il confié.

Professeur des universités, spécialiste des études germaniques, critique d'art et de cinéma, Maguèye Kassé laisse l'image d'un intellectuel engagé, passionné par la transmission du savoir et la promotion des arts et des cultures africaines. Ancien commissaire général de Dak'Art de 2008 et président de l'Association Sembène Ousmane, il a contribué de manière significative au rayonnement culturel du Sénégal sur la scène internationale.

La cérémonie, marquée par le recueillement et les prières, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités venues témoigner leur reconnaissance à celui qui restera comme l'une des grandes figures de l'université et de la culture sénégalaises.