Sénégal: CROUS de Bambey - Le nouveau directeur veut poursuivre les réformes pour améliorer la vie étudiante

Bambey — Le nouveau directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) de l'université Alioune Diop de Bambey (centre), Baye Mayoro Diop, a annoncé, jeudi, vouloir inscrire sa mission dans la continuité des acquis et la mise en oeuvre des réformes destinées à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Dr Aliou Sène, en présence du président du conseil d'administration, des responsables du CROUS et de membres du personnel, il a salué le travail accompli par l'équipe sortante.

M. Diop a indiqué vouloir poursuivre les efforts engagés tout en initiant les réformes nécessaires pour améliorer les prestations offertes aux étudiants, notamment en matière de restauration, d'hébergement et d'accompagnement social.

"Les étudiants seront au coeur de toutes nos préoccupations", a-t-il assuré, promettant de renforcer la qualité des services fournis dans les restaurants et les campus sociaux.

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Le nouveau directeur a également déclaré que son management sera guidé par les principes du "Jub, Jubal, Jubanti" (droiture, probité et exemplarité), conformément aux orientations des plus hautes autorités de l'État.

S'adressant aux partenaires sociaux, il les a invités à oeuvrer avec la nouvelle équipe dans un esprit de dialogue, de paix et de cohésion afin de relever ensemble les défis du CROUS.

Présentant son bilan, le directeur sortant, Aliou Sène, a évoqué plusieurs réalisations, dont la construction d'un nouveau restaurant et la modernisation des restaurants universitaires grâce à l'acquisition de marmites de grande capacité destinées à améliorer la prise en charge des étudiants.

Il a également cité l'acquisition, avec l'appui d'un partenaire, de deux ambulances médicalisées pour renforcer la prise en charge des urgences médicales au sein du campus social.

Sur le plan social, M. Sène a rappelé le recrutement d'anciens prestataires qui intervenaient depuis plusieurs années au CROUS sans contrat de travail.

Il a, en outre, mentionné le lancement d'un projet de construction de boutiques dans les campus sociaux afin de faciliter l'accès des étudiants aux services de base tout en créant des opportunités de revenus.

Le directeur sortant a enfin souhaité plein succès à son successeur et invité l'ensemble des agents du CROUS à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission.