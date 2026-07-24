Sénégal: Saint-Louis - Le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique présenté aux acteurs économiques

Saint-Louis — Le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique, un mécanisme financier conçu pour protéger les communautés côtières et garantir l'avenir de la pêche artisanale a été présenté, jeudi, par le think tank sénégalais LEGS-Africa, aux communautés de pécheurs et acteurs économiques de Saint-Louis, a constaté l'APS.

"Ce Fonds bleu constitue un mécanisme durable de compensation économique, instauré pour concilier l'exploitation gazière au large des côtes de Saint-Louis aux activités maritimes locales", a dit Elimane Haby Kane, président de LEGS-Africa, en marge d'un forum communautaire de sensibilisation sur l'opérationnalisation dudit Fonds bleu.

"Nous sommes aujourd'hui à Guet-Ndar pour discuter de mécanisme durable de compensation économique, suite à la cohabitation imposée entre l'exploitation du gaz au large des côtes de Saint-Louis et l'activité économique maritime locale, caractérisée principalement par la pêche et toute la chaîne de valeur des produits halieutiques", a-t-il ajouté.

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M. Kane a précisé que cette activité s'inscrit dans le programme "Gouvernance responsable et durable du pétrole et du gaz au Sénégal", porté par LEGS-Africa, en partenariat avec le Conseil départemental de Saint-Louis, à travers l'appui financier de la Fondation Heinrich Böll-Sénégal.

Il a expliqué que le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique, a été conçu comme un mécanisme destiné à mobiliser des ressources à orienter vers des investissements.

"Ces investissements permettront aux acteurs économiques et aux communautés de pêcheurs de développer et moderniser leurs activités, plutôt que de subir les externalités négatives liées à l'exploitation du gaz", a-t-il ajouté.

Fama Sarr, secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale (CLPA) et transformatrice de produits halieutiques, a pour sa part, salué la mise en place de ce Fonds bleu, qu'elle dit considérer comme "une initiative bénéfique aux communautés impactées".

Le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique apparait ainsi comme une initiative ambitieuse visant à préserver l'avenir de la pêche artisanale, face aux défis croissants liés à l'exploitation des projets pétroliers et gaziers offshore, lit-on sur une note conceptuelle de cette initiative, issue d'une étude de la Fondation Heinrich Böll, pilotée au Sénégal par LEGS-Africa.

Ce projet propose des solutions concrètes pour accompagner les transformations liées aux activités pétrolières et gazières offshore, tout en luttant contre les effets du changement climatique, ajoute la même source.