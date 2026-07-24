Sénégal: Saint-Louis - Le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique présenté aux acteurs économiques

23 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique, un mécanisme financier conçu pour protéger les communautés côtières et garantir l'avenir de la pêche artisanale a été présenté, jeudi, par le think tank sénégalais LEGS-Africa, aux communautés de pécheurs et acteurs économiques de Saint-Louis, a constaté l'APS.

"Ce Fonds bleu constitue un mécanisme durable de compensation économique, instauré pour concilier l'exploitation gazière au large des côtes de Saint-Louis aux activités maritimes locales", a dit Elimane Haby Kane, président de LEGS-Africa, en marge d'un forum communautaire de sensibilisation sur l'opérationnalisation dudit Fonds bleu.

"Nous sommes aujourd'hui à Guet-Ndar pour discuter de mécanisme durable de compensation économique, suite à la cohabitation imposée entre l'exploitation du gaz au large des côtes de Saint-Louis et l'activité économique maritime locale, caractérisée principalement par la pêche et toute la chaîne de valeur des produits halieutiques", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Kane a précisé que cette activité s'inscrit dans le programme "Gouvernance responsable et durable du pétrole et du gaz au Sénégal", porté par LEGS-Africa, en partenariat avec le Conseil départemental de Saint-Louis, à travers l'appui financier de la Fondation Heinrich Böll-Sénégal.

Il a expliqué que le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique, a été conçu comme un mécanisme destiné à mobiliser des ressources à orienter vers des investissements.

"Ces investissements permettront aux acteurs économiques et aux communautés de pêcheurs de développer et moderniser leurs activités, plutôt que de subir les externalités négatives liées à l'exploitation du gaz", a-t-il ajouté.

Fama Sarr, secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale (CLPA) et transformatrice de produits halieutiques, a pour sa part, salué la mise en place de ce Fonds bleu, qu'elle dit considérer comme "une initiative bénéfique aux communautés impactées".

Le Fonds bleu pour la résilience socio-écologique apparait ainsi comme une initiative ambitieuse visant à préserver l'avenir de la pêche artisanale, face aux défis croissants liés à l'exploitation des projets pétroliers et gaziers offshore, lit-on sur une note conceptuelle de cette initiative, issue d'une étude de la Fondation Heinrich Böll, pilotée au Sénégal par LEGS-Africa.

Ce projet propose des solutions concrètes pour accompagner les transformations liées aux activités pétrolières et gazières offshore, tout en luttant contre les effets du changement climatique, ajoute la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.