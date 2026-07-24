Sénégal: Vers l'érection d'un centre de formation agricole d'un coût de 5 milliards francs CFA à Kolda

23 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — La région de Kolda accueillera un centre de formation agricole de 5 milliards de francs CFA, financé par la Corée du Sud, pour former les jeunes aux nouvelles technologies culturales et renforcer la souveraineté alimentaire dans cette région sud du pays, a-t-on appris du gouverneur Moustapha Ndiaye.

"L'objectif est de doter les jeunes de compétences modernes axées sur la mécanisation, les nouvelles technologies de production et les techniques durables", a-t-il notamment déclaré.

Moustapha Ndiaye s'exprimait en marge du Comité régional de développement (CRD) consacré à ce projet dont la date de démarrage n'a pas été communiquée.

Il a ainsi invité l'ensemble des acteurs locaux à s'impliquer pour la réussite de la mise en oeuvre de ce futur centre, qui va former des ouvriers qualifiés et des techniciens en agriculture.

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La région de Kolda dispose d'un fort potentiel agro-sylvo-pastoral et ce projet de centre d'excellence permettra de susciter un engouement auprès des jeunes en faveur du travail de la terre, a dit le gouverneur.

"Ce centre va favoriser l'entrepreneuriat agricole et la lutte contre le chômage, tout en contribuant directement à l'objectif national de souveraineté alimentaire", a souligné Moustapha Ndiaye.

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