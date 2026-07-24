Sénégal: Les PCA invités à s'approprier l'audit interne pour une meilleure gouvernance administrative

23 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La présidente de l'Institut sénégalais des auditeurs et des contrôleurs internes (IIA Sénégal), Dr Aïssatou Thioro Dia Ndiaye, a invité, jeudi, les présidents de Conseil d'administration (PCA) à s'approprier l'audit interne pour renforcer la gouvernance dans les administrations publiques et les établissements parapublics.

"Il est important que les PCA s'approprient l'audit interne pour pouvoir faire leur travail dans tout ce qui est outil de gouvernance. Ce sont des organes délibérants qui jouent un rôle essentiel dans la performance des entités du secteur parapublic", a-t-elle dit lors d'un atelier de renforcement des capacités du Cercle des administrateurs publics.

A cette occasion, Mme Ndiaye a indiqué que l'audit interne doit relever du conseil d'administration, par le biais de son comité d'audit, qui en constitue un démembrement.

"L'indépendance de l'audit interne, c'est le conseil d'administration qui la confère à travers sa charte d'audit interne. L'audit interne a sa mission et, cela revient au Conseil d'administration de donner le temps pour qu'il soit indépendant", a-t-elle souligné relevant que les rapports d'audit interne ne doivent pas être dans les tiroirs du directeur général.

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La présidente de l'IIA Sénégal a également soutenu que les décisions stratégiques prises par le Conseil d'administration doivent être basées en grande partie sur les rapports d'audit interne car, il constitue une condition de la maîtrise des risques de la gouvernance et du contrôle interne.

Dans le but de renforcer leurs compétences, le Cercle des administrateurs publics a signé un partenariat pour "consolider le contrôle interne et mieux professionnaliser les organes délibérants".

" Ce partenariat vise à renforcer les compétences des présidents des organes délibérants, notamment sur les enjeux du secteur et l'exercice de leurs missions", a souligné la PCA du théâtre national Daniel Sorano, Coumba Diallo, également présidente de la commission communication du cercle des administrateurs publics.

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