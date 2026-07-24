Afrique: Mamadou Diagne Ndiaye sur JOJ Dakar 2026 - 'Le pays est prêt, le continent est prêt'

Dakar — Le Sénégal est fin prêt pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, que le pays abrite à partir du 31 octobre prochain, a déclaré, jeudi, à Dakar, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, assurant que cette première édition organisée en Afrique va démontrer la capacité du continent à relever les grands défis.

"Le Sénégal est prêt, l'Afrique est prête. Nous ne vous promettons pas des Jeux parfaits, mais des Jeux vrais, des Jeux chaleureux", a déclaré M. Ndiaye au cours d'une conférence de presse tenue par l'organisation à cent jours de l'ouverture des JOJ Dakar 2026.

Selon lui, cette échéance représente bien plus qu'un rendez-vous sportif, puisqu'elle constitue une occasion pour le continent africain de faire la preuve de son savoir-faire en matière d'organisation de grands événements internationaux.

"Le monde regarde et se demande si l'Afrique peut. Nous répondons que l'Afrique ne peut pas, l'Afrique fait", a affirmé le président du Comité national olympique et sportif sénégalais.

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Le comité d'organisation des Dakar 2026 compte proposer un modèle fondé sur la durabilité, l'inclusion et l'héritage, selon Mamadou Diagna Ndiaye.

"Nous proposons une autre manière de faire des Jeux, moins de béton, plus de sens ; moins de démonstration, plus de partage", a-t-il soutenu, évoquant notamment le recours à l'énergie solaire sur les sites de compétition et le choix de limiter les nouvelles constructions.

Il a également mis en avant l'impact attendu des JOJ sur la jeunesse sénégalaise, rappelant que l'événement va mobiliser "près de 6.000 volontaires", va favoriser "la création d'environ 1.000 emplois" et offrir "des opportunités de formation dans les métiers du sport."

Il a enfin appelé les médias nationaux et internationaux à contribuer au rayonnement de cette première édition africaine des JOJ en mettant en valeur les dimensions humaines de l'événement.

"Dans cent jours, vous aurez des histoires de records battus, de larmes et d'étoiles. Mais raconterez aussi les rencontres, les échanges et tout ce qui fera l'âme de ces Jeux", a-t-il lancé.