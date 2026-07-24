Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les infrastructures de compétition seront livrées dans les délais, assure Ibrahima Wade

Dakar — Le coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Ibrahima Wade, a assuré, jeudi à Dakar, que l'ensemble des infrastructures destinées à accueillir les compétitions des JOJ Dakar 2026 seront livrées dans les délais impartis, précisant que les principaux chantiers de rénovation sont déjà achevés.

Quatre sites majeurs font l'objet de travaux de rénovation, a précisé M. Wade, lors d'une conférence de presse qu'il animait, à cent jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

"Les travaux sont achevés au stade Iba Mar Diop, à la piscine olympique, au complexe Dakar Arena", a-t-il détaillé.

Selon lui, ces infrastructures seront officiellement réceptionnées par le président de la République, samedi 25 juillet.

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Le Village olympique, logé à l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, est le seul chantier encore en cours, a signalé Ibrahima Wade.

"La finalisation de ce site est programmée pour le 31 juillet. Les autorités en charge des infrastructures effectuent un suivi régulier afin de respecter ce calendrier", a expliqué le coordonnateur général du COJOJ.

Au-delà des équipements sportifs, il a assuré que les dispositifs opérationnels nécessaires avaient été mis en place pour garantir le bon déroulement de l'événement.

Ibrahima Wade a notamment annoncé la signature de 45 conventions de partenariat avec des structures publiques et privées intervenant dans les domaines du transport, de la santé, de la technologie, de l'énergie et de la sécurité.

"Le plan de transport et de mobilité est définitivement finalisé. Les services médicaux, les dispositifs énergétiques ainsi que les moyens technologiques ont été préparés avec l'ensemble des partenaires concernés", a-t-il indiqué.

Concernant la sécurité, les mécanismes de coordination sont déjà opérationnels, a-t-il indiqué.

Le Centre de commandement opérationnel et le Centre opérationnel de sécurité sont installés et travaillent avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, a-t-il précisé.

Sur le volet sportif, le responsable du COJOJ a rappelé que le programme des compétitions avait été entièrement validé avec le Comité international olympique (CIO) et les fédérations internationales.

Les JOJ Dakar 2026 vont proposer 35 disciplines sportives, 25 disciplines olympiques et 10 d'exhibition destinées à faire découvrir de nouvelles pratiques sportives au public sénégalais.

"Tous les calendriers de compétition, par jour, par session et par heure, sont validés et partagés avec les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques", a-t-il assuré.