Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La flamme olympique va parcourir les 14 régions du pays annonce Ibrahima Wade

Dakar — La flamme olympique va parcourir les quatorze régions du Sénégal en 30 étapes avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le 31 octobre prochain, a annoncé, jeudi, à Dakar, le coordonnateur général du comité d'organisation, Ibrahima Wade.

A cent jours de l'ouverture des JOJ, qui vont se dérouler jusqu'au 13 novembre prochain, M. Wade a présenté au cours d'une conférence de presse le programme de mobilisation populaire prévu autour du relais de la flamme.

"La flamme sera allumée le 10 septembre à Athènes. Elle arrivera au Sénégal le 11 septembre", a indiqué le coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026.

Dès son arrivée, elle sera présentée au public avant une tournée nationale.

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"Les quatorze régions du Sénégal seront visitées à travers un parcours de trente étapes", a-t-il précisé.

Selon lui, les comités régionaux de développement (CRD), sous l'autorité des gouverneurs, sont chargés d'organiser chaque étape et d'identifier les porteurs de la flamme.

"Les porteurs de la flamme sont actuellement sélectionnés par des comités de pilotage locaux afin que chaque territoire participe pleinement à cet événement historique", a expliqué Ibrahima Wade.

Le coordonnateur général a également mis en avant les actions de mobilisation de la jeunesse engagées depuis trois ans en perspective des JOJ 2026.

Le programme éducatif déployé avec le système scolaire sénégalais a permis de sensibiliser plus d'un million de jeunes à travers le pays, selon Ibrahima Wade.

Cette dynamique va se poursuivre avec le programme "Jeunesse en Jeux", qui prévoit de mobiliser 300.000 élèves autour d'activités culturelles, sportives et festives organisées pendant les JOJ.

"La période des cent jours marque l'entrée dans la dernière ligne droite. À partir de maintenant, Dakar va vivre au rythme des Jeux", a déclaré Ibrahima Wade, estimant que le relais de la flamme va constituer l'un des temps forts de cette mobilisation nationale.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026, une première sur le continent africain.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan de cette édition des Jeux olympiques de la jeunesse.