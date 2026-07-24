Sénégal: Richard-Toll - Mody Guiro exhorte les organisations syndicales à l'unité et la solidarité

Richard-Toll — Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, a appelé jeudi à un renforcement de l'unité et de la solidarité entre les organisations syndicales pour mieux défendre, par une action commune, les intérêts des travailleurs.

"L'avenir appartient aux grands ensembles. Les organisations syndicales doivent renforcer leur solidarité pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Il faut consolider la solidarité entre les organisations syndicales pour une action commune", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un séminaire de renforcement des capacités de délégués syndicaux de la région de Richard-Toll (nord).

Le responsable syndical a félicité les nouveaux délégués élus et salué l'initiative du bureau syndical régional de la CNTS, ainsi que la mobilisation des organisations membres de cette organisation syndicale.

Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de formation continue des représentants des travailleurs autour de thématiques essentielles que sont le droit du travail, les missions des délégués du personnel, les salaires, la santé et la sécurité au travail, la protection sociale, les accidents du travail, les maladies professionnelles et le dialogue social.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abordant la question de la souveraineté économique, Mody Guiro a réaffirmé le soutien de la CNTS à la consommation des produits fabriqués au Sénégal.

"Tout ce qui est produit dans notre pays devrait être consommé d'abord par les Sénégalais avant de recourir aux importations" , a-t-il soutenu, rappelant l'engagement de la centrale syndicale dans les campagnes de promotion de la production nationale et de lutte contre la fraude commerciale.

Le secrétaire général de la CNTS a également rappelé que la mission première du syndicalisme demeure la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.

"Le dialogue social est la voie privilégiée, mais lorsque les droits des travailleurs ne sont pas respectés, les organisations syndicales sont en droit d'engager la lutte pour les faire valoir", a déclaré Mody Guiro.

Il a enfin exhorté les délégués du personnel à poursuivre leur mission avec responsabilité, dans un esprit de dialogue, de solidarité et d'unité syndicale, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et au renforcement du dialogue social.