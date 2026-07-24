Burkina Faso: Université Joseph-Ki-Zerbo - 219 nouveaux docteurs pour contribuer au développement socio-économique

Les Ecoles doctorale sciences et technologies (ED-ST), Lettres, sciences humaines et communication (ED-LESHCO), Sciences et santé (ED-2S) et celle d'Informatique et changement climatique (ED-ICC) de l'université Joseph-Ki-Zerbo ont organisé une cérémonie consacrant la sortie officielle de 219 nouveaux docteurs le jeudi 23 juillet 2026 à Ouagadougou.

L'université Joseph-Ki-Zerbo est en phase avec la vision du gouvernement, celle de former et mettre à la disposition de l'administration publique et privée de nouvelles compétences pour booster le développement durable. Ainsi, les Ecoles doctorale sciences et technologies (ED-ST), Lettres, sciences hu- maines et communication (ED-LESHCO), Sciences et santé (ED-2S) et celle d'Informatique et changement climatique (ED-ICC) de l'université Joseph-Ki-Zerbo ont organisé une cérémonie consacrant la sortie officielle de 219 nouveaux docteurs le jeudi 23 juillet 2026 à Ouagadougou.

En effet, la cohorte 2025-2026 est composée de 93 docteurs en sciences et technologies, 102 docteurs en LESHCO, 10 docteurs en sciences de santé et 14 docteurs en informatique et changement climatique. Ils ont tous reçu leur parchemin. Cette cuvée 2026 a pour thème : « Recherche scientifique et résilience au Burkina Faso : le rôle des nouveaux docteurs ». Pour le président de l'université Joseph-Ki-Zerbo, Pr Antoine Béré, le thème de cette édition invite à réfléchir sur la contribution de la recherche à un développement endogène et durable.

Il souligne, a-t-il relevé, l'importance de produire des connaissances adaptées aux réalités locales tout en participant aux débats scientifiques internationaux. Pr Antoine Béré à rappelé que les nouveaux docteurs ont la responsabilité de mettre leur expertise au service du développement, de l'innovation, de la résilience et du bien-être collectif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La science au service du développement

A l'en croire, la cérémonie de sortie est à la fois une célébration de l'excellence scientifique et un appel à l'engagement des élites intellectuelles pour un avenir radieux du Burkina.

Et, le président du collège des écoles doctorales, Pr Gabin Korbéogo de se réjouir. « Cette cérémonie revêt une importance particulière pour notre université. Elle permet d'une part de mettre en lumière l'excellence académique et scientifique de l'université, et d'autre part, rendre hommage aux enseignants-chercheurs, aux directeurs de thèse et aux structures de recherche et de financement qui ont accompagné les doctorants tout au long de leurs parcours », a-t-il soutenu.

Pour le représentant des docteurs, Boureima Ouédraogo, cette sortie marque l'aboutissement de longues années de travail, et souvent, des moments de doute avec d'incertitude, mais avec un esprit de ténacité, et de résilience. Dr Boureima Ouédraogo a en outre confié qu'une thèse de doctorat demande de la rigueur, de la patience, de la créativité et une détermination sans faille. « Nous sommes 219 docteurs, nous entendons apporter notre contribution à la société à travers cette excellence scientifique issue de plusieurs laboratoires », a-t-il déclaré.

Le parrain, le Pr Alou Keïta, professeur de linguistique à la retraite, pour sa part a invité les nouveaux docteurs à cultiver des valeurs de responsabilité, d'humilité, d'intégrité, de probité, de discipline, de don de soi et d'humanisme. « Vous êtes le futur et l'avenir de nos universités et de la recherche dans notre pays, et même au-delà à un moment où le monde connaît des vicissitudes multiformes, vous ferez face à une mission complexe. Mais fort de la qualité de votre formation, je ne doute pas de vos compétences », a-t-soutenu.