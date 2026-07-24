Burkina Faso: Commune de Fada N'Gourma - Plus de 2,4 milliards F CFA mobilisés en 2025

La délégation spéciale de la commune de Fada N'Gourma a tenu, mardi 23 juin 2026, sa Journée de dialogue et d'interpellation citoyenne (JDIC), consacrée à l'exercice de redevabilité. Il ressort qu'au cours de l'année 2025, la collectivité a mobilisé et investi plus de 2,4 milliards F CFA dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'action sociale ainsi que les infrastructures marchandes.

En application des dispositions du code général des collectivités territoriales faisant obligation aux exécutifs communaux de rendre compte de leur gestion aux citoyens, la délégation spéciale de la commune de Fada N'Gourma a tenu, mardi 23 juin 2026, sa journée de redevabilité, dénommée Journée de dialogue et d'interpellation citoyenne (JDIC). Au cours de ce face à face avec la population, l'organe exécutif communal a dressé le bilan des réalisations effectuées dans le cadre du plan annuel d'investissement communal de l'année 2025.

Selon le rapport, il ressort que la commune a mobilisé et investi, au 31 décembre 2025, plus de 2,4 milliards F CFA. Ces ressources, mobilisées à partir des recettes propres de la commune, des transferts de l'Etat ainsi que des contributions de plusieurs partenaires, ont permis la réalisation de nombreux projets au bénéfice des populations. Dans le secteur de l'éducation, plus de 92,3 millions F CFA ont été investis.

Le secteur de la santé, de son côté, a bénéficié d'investissements de plus de 31,5 millions F CFA. Quant au domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, les investissements se chiffrent à plus de 90 millions F CFA. Face au défi humanitaire, la commune de Fada N'Gourma a également consacré près de 46 millions F CFA à l'assistance aux personnes vulnérables ainsi qu'au soutien des producteurs à travers la mise à disposition de semences, d'engrais et de fumures organiques.

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« Une dynamique positive »

Par ailleurs, plus de 254 millions F CFA ont été investis dans les infrastructures marchandes, considérées comme un levier essentiel de la mobilisation des ressources financières de la collectivité. Cette enveloppe a permis, au cours de l'année 2025, la réhabilitation du marché à bétail ainsi que la construction de plusieurs boutiques marchandes dans différents secteurs de la ville. Dans le domaine de l'appui institutionnel, enfin, environ 282 millions ont été investis. Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N'Gourma, Kampadiba Jérôme Idani, malgré un contexte difficile marqué par l'insécurité, son équipe a su tirer son épingle du jeu.

Au chapitre des recommandations, le camarade Idani et son équipe doivent redoubler d'effort pour améliorer la mobilisation des ressources propres et trouver des alternatives à la suspension des transferts de l'Etat, afin d'assurer la continuité des services publics. Aussi, la population a plaidé pour la construction de voiries et de caniveaux afin de désenclaver certaines formations sanitaires, l'augmentation du nombre de boutiques SONAGES dans la ville et la réalisation d'un village artisanal. En réponse, le PDS a indiqué avoir pris bonne note des recommandations formulées.

« Nous remercions les populations pour cette forte mobilisation. Nous les invitons à renforcer davantage leur engagement citoyen à travers le civisme fiscal afin de contribuer à combler le déficit engendré par la suspension des transferts de l'Etat », a-t-il déclaré. Pour les performances enregistrées au cours de l'année écoulée, le secrétaire général de la province du Gourma, Botetessan Bonou, a félicité la délégation spéciale communale et l'a invitée à poursuivre sur cette bonne dynamique. Le camarade Bonou a salué également la résilience de la population avant de l'exhorter à redoubler d'effort pour permettre à la commune de poursuivre sereinement les actions de développement.