Angola: La ministre de la Pêche réaffirme son engagement envers l'économie bleue

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, a déclaré ce jeudi à Luanda que les investissements dans l'économie bleue se développent au pays, avec une augmentation des projets dans des domaines tels que la pêche artisanale et l'aquaculture.

Lors d'un entretien avec la presse, en marge de la 3e Conférence africaine sur l'économie bleue, la gouvernante a indiqué que le pays avait enregistré un afflux important d'investissements économiques liés au pétrole, au gaz, aux transports et aux ports.

La ministre a également évoqué le projet Kalunga, une initiative stratégique du secteur visant à renforcer la pêche artisanale, l'aquaculture et la recherche scientifique.

Selon, Carmen do Sacramento Neto, ce projet intègre le développement de l'économie bleue et la souveraineté du pays dans l'espace maritime.

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Elle a ajouté que le projet, actuellement en phase finale d'élaboration, dispose d'un budget de 143 millions de dollars américains et prévoit trois principaux avantages.

Le premier avantage concerne la formation du personnel à la recherche scientifique, notamment au sein de l'Institut de recherche scientifique halieutique et marine.

Le deuxième volet concerne la reconstruction et l'agrandissement des installations de l'Institut, notamment la construction et la rénovation du bâtiment ainsi que la gestion du navire de recherche scientifique à Baía Farta, dans la province de Benguela. Le troisième volet porte sur la gestion des données relatives aux océans, visant à assurer la souveraineté du pays.

« Cette initiative a pour objectif de rassembler toutes ces données et de les rendre exploitables », a-t-elle souligné.

Pour la gouvernante, le projet Kalunga contribuera à renforcer les capacités scientifiques nationales dans le domaine maritime.

« Nous constatons actuellement un développement plus marqué dans les secteurs du transport, des ports et de la pêche », a-t-elle déclaré.

Elle a insisté sur le fait que l'orientation stratégique de l'Exécutif est d'étendre les investissements à d'autres domaines, tels que le tourisme et la conservation, un secteur environnemental essentiel pour les écosystèmes.

La responsable a ajouté que le projet aborde également les questions de sécurité, de gestion et de gouvernance de la mer.

La 3e Conférence africaine sur l'économie bleue, qui s'achève vendredi 24, se tient sous le thème « Un leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique ».

L'événement vise à passer de la stratégie aux actions concrètes et à réaliser un véritable bond qualitatif, en tenant compte du programme à respecter, structuré en deux jours de débats techniques et une journée de réunions de haut niveau.