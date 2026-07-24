Cote d'Ivoire: Meurtre d'un livreur Yango - Deux agresseurs condamnés à la prison à vie

Le Tribunal correctionnel d'Abidjan a rendu, ce jeudi 23 juillet 2026, un verdict particulièrement sévère dans l'affaire du meurtre d'Amidou Koné, livreur de la plateforme Yango, tué lors d'une violente agression dans la nuit du 6 au 7 juillet 2026.

Selon un communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan, les faits se sont produits aux environs de 3 heures du matin.

La victime a été attaquée par un groupe de jeunes armés de machettes et de couteaux qui se sont emparés de sa moto après l'avoir mortellement agressée. Ce drame avait suscité une vive émotion au sein de la population.

Les investigations menées par les services de police ont rapidement permis l'interpellation de quatre suspects. Il s'agit de Soumahoro Souleymane, alias « Gnaimairai », 22 ans, de nationalité malienne, Traoré Blaffou, alias « Gazo », 18 ans, ainsi que des Ivoiriens Bamba Karim Kapi, 21 ans, et Bamba Nouffou, 33 ans.

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Déférés devant le parquet, les deux premiers étaient poursuivis pour vol de nuit commis en réunion, à main armée, avec violences ayant entraîné la mort, tandis que les deux autres répondaient des faits de recel portant sur une motocyclette volée. Les quatre prévenus étaient également poursuivis pour association de malfaiteurs.

Jugés selon la procédure de flagrant délit, ils ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Le tribunal a condamné Soumahoro Souleymane et Traoré Blaffou à la réclusion criminelle à perpétuité. Quant à Bamba Karim Kapi et Bamba Nouffou, ils ont écopé chacun d'une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une amende de trois millions de francs CFA.

Sur le plan civil, les quatre condamnés devront verser solidairement 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, dont 100 millions à la concubine d'Amidou Koné et 100 millions à sa famille.

À travers ce communiqué, le Procureur de la République a également exprimé sa préoccupation face à la recrudescence des agressions visant les personnes circulant à moto. Il a adressé une mise en garde ferme aux auteurs de ces actes criminels, affirmant que le parquet continuera d'appliquer avec la plus grande rigueur les dispositions du Code pénal afin de réprimer ce type d'infractions.