Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Accusé de fraude sur l'électricité, un gardien sauvé par le procureur

23 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

K.J.P., 28 ans, poursuivi récemment pour fraude sur l'électricité, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Grand-Bassam grâce à des réquisitions à décharge du représentant du ministère public. Les faits remontent à un contrôle de routine effectué par des agents de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie).

Sur un chantier de construction, ces derniers ont découvert que la cabane du gardien était alimentée par une installation frauduleuse. Occupant les lieux, K.J.P. a été interpellé puis conduit devant la justice.

Devant le tribunal, le prévenu a nié en bloc les accusations. « Je ne suis que le gardien d'un chantier en construction. Je ne sais pas qui a effectué le branchement électrique. Je ne sais pas le faire », s'est-il défendu.

Dans ses réquisitions, le procureur a indiqué que le prévenu n'était pas le propriétaire des lieux. S'appuyant sur le procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Bonoua, il a précisé qu'un manoeuvre aurait effectué le branchement illicite. « Au vu de tous ces éléments, je requiers la relaxe au bénéfice du doute. Il faut regarder ailleurs pour appréhender les véritables coupables », a déclaré le représentant du ministère public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Suivant les réquisitions du procureur, le tribunal a prononcé la relaxe de K.J.P. au bénéfice du doute.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.