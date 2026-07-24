Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Accusé de fraude sur l'électricité, un gardien sauvé par le procureur

K.J.P., 28 ans, poursuivi récemment pour fraude sur l'électricité, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Grand-Bassam grâce à des réquisitions à décharge du représentant du ministère public. Les faits remontent à un contrôle de routine effectué par des agents de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie).

Sur un chantier de construction, ces derniers ont découvert que la cabane du gardien était alimentée par une installation frauduleuse. Occupant les lieux, K.J.P. a été interpellé puis conduit devant la justice.

Devant le tribunal, le prévenu a nié en bloc les accusations. « Je ne suis que le gardien d'un chantier en construction. Je ne sais pas qui a effectué le branchement électrique. Je ne sais pas le faire », s'est-il défendu.

Dans ses réquisitions, le procureur a indiqué que le prévenu n'était pas le propriétaire des lieux. S'appuyant sur le procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Bonoua, il a précisé qu'un manoeuvre aurait effectué le branchement illicite. « Au vu de tous ces éléments, je requiers la relaxe au bénéfice du doute. Il faut regarder ailleurs pour appréhender les véritables coupables », a déclaré le représentant du ministère public.

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Suivant les réquisitions du procureur, le tribunal a prononcé la relaxe de K.J.P. au bénéfice du doute.