Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Trois jeunes condamnés à 12 mois de prison pour détention de comprimés illicites

23 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Le tribunal correctionnel de Grand-Bassam a récemment condamné K. Idriss, K. Junior et D. Konaté à 12 mois d'emprisonnement ferme pour détention de comprimés illicites en vue de leur vente.

Les faits se sont déroulés dans le quartier Petit Paris. Selon le procureur, les éléments de la police, qui effectuaient une surveillance, ont interpellé les trois prévenus après avoir observé leurs faits et gestes. « Le rapport d'interpellation est très clair. Deux des prévenus étaient couchés sur une natte, sous laquelle se trouvaient des comprimés prohibés. Un autre prévenu se tenait au portail de la cour pour orienter les clients », a indiqué le représentant du ministère public.

Devant le tribunal, les trois prévenus ont nié les faits qui leur sont reprochés. « Je sortais de la maison quand j'ai été embarqué dans le véhicule de police », a expliqué l'un d'eux. Un autre a soutenu qu'il revenait de Bonoua avec son frère et qu'ils avaient été arrêtés devant le domicile familial.

Interrogés par le procureur sur les raisons de leur interpellation alors qu'ils affirmaient n'avoir rien fait, les prévenus n'ont pas été en mesure d'apporter d'explications convaincantes.

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Après délibération, le tribunal les a reconnus coupables et les a condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme.

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