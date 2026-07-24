Cote d'Ivoire: Man - Trois membres d'une même famille meurent asphyxiés dans l'incendie de leur domicile

23 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

C'est la consternation au quartier Kennedy, dans la commune de Man. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juillet 2026, aux environs de 2 heures du matin, au domicile de la famille Traoré.

Le drame a coûté la vie aux trois occupants de la maison : le père, la mère et leur fillette, âgée d'environ un an.

Selon des témoins, les victimes seraient mortes par asphyxie. Quant à l'origine de l'incendie, elle serait due à un court-circuit, selon les mêmes sources.

Les voisins sont inconsolables et pleurent la disparition du jeune couple et de leur enfant.

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