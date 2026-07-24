Cote d'Ivoire: Accusé de détournement de fonds - La notabilité et de la communauté villageoise apportent leur soutien au chef du village d'Abobo-Té, Nanan Arsène Djako

Accusé de détournement de fonds et sommé de céder son fauteuil, l'enseignant de géographie à l'Université Alassane Ouattara (Uao) de Bouaké, Prof. Arsène Djako, chef du village d'Abobo-Té, situé dans la commune d'Abobo, était face à la presse, le mercredi 22 juillet 2026, au jardin saint Clément dudit village pour dire sa part de vérité.

« Ce qu'on me reproche aujourd'hui est archi-faux. Je n'ai pas été éduqué dans le vol. Aujourd'hui, on dit que je suis condamné à six mois de prison avec sursis et que je dois dégager », a déclaré Prof. Arsène Djako, chef du village d'Abobo-Té, qui était entouré de ses notables et de la communauté villageoise, tous acquis à sa cause.

Selon lui, l'argent dont il est question se trouve en banque et est disponible à tout moment. « Je n'ai qu'un seul sentiment, un seul leitmotiv, c'est le développement du village d'Abobo-Té. Nous allons tous partir mais Abobo-Té demeurera à jamais. Nous l'avons hérité donc il va de soi que nous le préservions. Nous devons préserver la cohésion, la paix dans notre village. Lorsque nos 15 ans viendront à terme, nous allons céder le pouvoir aux Blessoue dans la paix », a promis Prof. Arsène Djako, précisant qu'il a pris la décision de venir servir son village et non le desservir.

Mais avant, Dr Amanho Djinin Hyacinthe, notable de la chefferie, dans une déclaration lue au nom du village, a souligné que cette sortie visait à faire le point sur les tentatives de déstabilisation et de désinformation orchestrées contre le village d'Abobo-Té et son chef, Nanan Arsène Djako.

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En effet, la chefferie d'Abobo-Té, sous l'autorité spirituelle et administrative du chef Arsène Djako, rassure les institutions, les partenaires et l'ensemble des filles et fils du village, que la gestion reste transparente, légale et tournée vers le développement.

A l'en croire, la communauté villageoise d'Abobo-Té, village mère de la fratrie Bôbô, observe avec regret depuis trois ans les agissements répétés d'un groupuscule d'individus visant à semer le trouble et la division au sein du village. Ces soubresauts épisodiques, dit-il, ne sont pas le fait du village mais d'une minorité de 26 hommes « égarés » sur un total de plus de 3 000 membres de la génération Tchagba. Ils agissent sous le parrainage de 15 ex-notables de la chefferie Dougbo, mus par des intérêts personnels et nostalgiques d'un pouvoir perdu.

« Le sommet de cette ignominie a été atteint le samedi 18 juillet 2026, à la place Gnando. Ce groupuscule a osé profaner la mémoire de notre regretté doyen, feu Adjou Pierre Claver, en perturbant la cérémonie traditionnelle d'hommage funèbre à des fins politiciennes, avant de courir tenir une énième conférence de presse au domicile de l'ex-notable Abissey Agba Sébastien. Cet acte inédit piétine nos valeurs ancestrales de respect dû aux défunts », a déploré Dr Amanho Djinin Hyacinthe, précisant que le village refuse de céder au chantage médiatique. Pour cela, des mesures conservatoires et coutumières seront prises pour sanctionner ces actes de haute trahison envers les us et coutumes Bôbô.

En outre, la désignation d'Arsène Djako comme chef du village le 26 juin 2021, ne souffre d'aucune légitimité. Car il a été choisi parmi huit candidats. « En 2022, dans le cadre de la passation de pouvoir, la chefferie de la génération Dougbo a remis un compte bancaire ouvert dans les livres de Versus Bank et un double immeuble inachevé à la chefferie issue de la génération Tchagba. Le solde de ce compte spécial était de 401 000 000 de Fcfa », a-t-il rappelé, soulignant qu'une partie de cet argent a été utilisée pour l'achèvement de l'immeuble de janvier 2023 à décembre 2024 et mis en exploitation en janvier 2025, ainsi que la réhabilitation de l'espace du jardin saint Clément.

« Il n'y a donc pas d'intention de dissipation, de détournement et d'abus de confiance de la part du chef du village et de son co-signataire », a clarifié Dr Amanho. « En réalité, ces attaques découlent directement du profil de notre chef de village. Universitaire émérite et gestionnaire averti, le Prof. Arsène Djako impose une quête rigoureuse de transparence dans la gouvernance de notre communauté. C'est son refus catégorique de céder aux chantages, aux pressions et aux tentatives de marchandage des dissidents qui a déclenché cette cabale », a conclu Dr Amanho Djinin Hyacinthe.

A noter que la rencontre s'est tenue en présence, entre autres, du chef honoraire Kokora François, représentant le doyen d'âge du village et du vice-doyen d'âge du village, Nanan Koutouan Gérard de la catégorie Gnando Dogba senoir.