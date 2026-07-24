Cote d'Ivoire: UNJCI - Cissé Bacongo promet une maison de presse plus moderne

En compagnie de la présidente de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), Marie-Laure N'Goran, et d'un architecte, le ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bacongo, a effectué une visite de terrain à la Maison de la presse d'Abidjan (Mpa), le jeudi 23 juillet 2026, sise au Plateau. L'objectif était de s'imprégner de la réalité préoccupante de la Mpa.

Au terme de cette visite, Ibrahim Cissé Bacongo, qui a constaté que la Mpa ressemblait à une maison hantée, a promis d'aider les journalistes à disposer d'un bâtiment rénové, plus moderne et plus accueillant. Pour lui, la presse constitue le quatrième pouvoir, après les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. La maison des journalistes en Côte d'Ivoire devrait donc présenter un meilleur visage.

Une bonne nouvelle qui réjouit l'ensemble des journalistes, en particulier leur présidente, Marie-Laure N'Goran, qui a remercié son bienfaiteur. À l'en croire, les journalistes ont fait la promotion des autres, mais se sont oubliés, raison pour laquelle leur maison est aujourd'hui en train de se dégrader peu à peu.

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« Nous voulons compter sur vous, comme sur toutes les compétences, pour nous aider à nous occuper de nous-mêmes, afin que nous ayons aussi notre mot à dire... », a-t-elle déclaré.

Pour transformer la Mpa en un espace moderne, fonctionnel et prestigieux au service de l'ensemble de la corporation, le projet a été confié à l'architecte Memel Félix. Ainsi, dans le bâtiment principal seront aménagés des bureaux, des salles de réunion et une salle de cérémonie destinés à accueillir le bureau exécutif, le conseil d'administration et le conseil de gestion.

Dans un autre bâtiment sera aménagée une salle polyvalente entièrement rénovée. Au rez-de-chaussée, il est prévu un laboratoire informatique pouvant accueillir près de deux cents ordinateurs ainsi que des équipements de visioconférence destinés aux formations en présentiel et en distanciel. Une bibliothèque physique y sera également installée. L'ensemble constituera une médiathèque dotée de technologies de dernière génération.

À l'étage de cette médiathèque, une salle polyvalente permettra d'accueillir diverses manifestations. Le restaurant sera entièrement rénové et une salle intermédiaire sera aménagée à l'étage. Le projet prévoit également la construction d'une petite auberge de cinq chambres attenante à l'infirmerie.

Le projet comprend en outre un aménagement de la cour avec un espace de détente. Au niveau du parking, il est prévu « un local synoptique qui permettra d'optimiser la sécurité au sein de la Mpa », a-t-il déclaré lors de cette visite effectuée en présence de nombreux journalistes.