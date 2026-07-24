Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a pris connaissance du plan stratégique de l'IGF pour l'horizon 2026-2028

Ce jeudi 23 juillet 2026, à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à M. Christophe Bitasimwa Bahii, Inspecteur général des Finances, Chef de service de l'Inspection générale des Finances (IGF).

Reçu par le Chef de l'État pour la première fois depuis sa prise de fonctions le 15 mai 2025, M. Bitasimwa, accompagné de son adjoint Emmanuel Tshibingu, est venu présenter au Président Félix Tshisekedi l'état des lieux de l'IGF ainsi que le Plan stratégique élaboré pour l'horizon 2026-2028.

Selon l'Inspecteur général des Finances, « le Plan stratégique vise essentiellement à passer du contrôle manuel et ponctuel à un contrôle digitalisé, beaucoup plus intelligent, qui consiste en une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui se créent dans le pays ».

« Nous lui avons expliqué la nouvelle vision que nous voulons imprimer à l'IGF. Nous voulons l'ériger en un organe d'intelligence au service de la transformation de la gouvernance publique », a-t-il poursuivi.

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Satisfait, le Président de la République a exprimé son soutien total aux nouveaux dirigeants de l'IGF et les a rassurés de son implication dans la mise en oeuvre ainsi que dans l'application de ce plan stratégique.