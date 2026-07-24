Afrique: Président Dioudlé Niane - Un homme d'exception, une figure tutélaire, une référence inégalée dans le domaine de l'assurance Africaine, un Monument , nous a quittés

Bâtisseur et Mentor d'exception au colossal héritage institutionnel et humain

Actuaire de formation, diplômé de l'Institut des Assurances de Lyon et fondateur du Groupe Sonam Assurances, le Président Diouldé Niane fut un pionnier incontesté au Sénégal comme dans toute l'Afrique francophone. Il a formé, inspiré et accompagné plusieurs générations de cadres, de directeurs et de grands dirigeants du secteur de l'assurance.

Les sociétés du Groupe Sonam ont accueilli, façonné et révélé des centaines de professionnels qui font aujourd'hui la fierté de l'expertise sénégalaise et africaine.

Visionnaire, discret, profondément humain et toujours animé par l'esprit d'initiative, le Président Niane a constamment anticipé les évolutions de son secteur.

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Son empreinte demeure indélébile à travers la création ou le développement d'institutions et d'initiatives structurantes telles que la Fédération des Sociétés Sénégalaises d'Assurance (FSSA), devenue aujourd'hui l'Association des Assureurs du Sénégal (AAS), la FANAF, l'OAA, l'Association des Mutuelles Africaines d'Assurances (AMAA), l'Institut International des Assurances de Yaoundé, le Pool TPV, le Pool AMCO, le Fonds de Garantie Automobile, la création de la SENRE, la promotion de la synergie entre banques et assurances (aujourd'hui connue sous le nom de bancassurance), ainsi que le dialogue social qui a conduit à la création de la Coopérative d'Habitat des Assurances.

Sa passion pour le sport, notamment le football, l'a également conduit à promouvoir les compétitions entre assureurs et, plus largement, le sport corporatif comme facteur de cohésion et de fraternité.

Le Président Niane s'est aussi attaché à attirer les grands cabinets internationaux de courtage afin qu'ils s'implantent dans nos marchés, parfois peu attractifs à leurs yeux, tout en défendant avec conviction la nécessité de bâtir un courtage local structuré, solide et doté d'une expertise technique capable de répondre aux exigences d'une clientèle toujours plus avertie.

À l'échelle internationale, rares sont les dirigeants qui se sont autant investis pour contribuer à l'équilibre des traités de réassurance et favoriser l'accompagnement des sociétés naissantes ou en développement par des réassureurs de premier plan.

Son engagement personnel dans l'élaboration du Code CIMA et dans les grandes réformes qui ont profondément modernisé le marché africain des assurances restera également l'un des héritages les plus précieux de sa carrière.

Un Homme d'Ancrage, de Foi et de Valeurs

Derrière le dirigeant hors pair se trouvait un homme profondément enraciné dans sa culture pulaar, fidèle à ses convictions, animé par une foi sincère et porté par un sens élevé de la famille, de la solidarité et du devoir.

Son humilité égalait sa grandeur. Sa discrétion n'avait d'égale que son efficacité. Son exigence allait toujours de pair avec une profonde bienveillance envers ses collaborateurs.

Il laisse derrière lui un héritage qui ne se mesure pas seulement en entreprises créées ou en institutions bâties, mais surtout en femmes et en hommes qu'il a fait grandir, en valeurs qu'il a transmises et en générations qu'il a inspirées.

À sa famille, à ses proches, à l'ensemble de la communauté des assureurs du Sénégal, de la FANAF et de l'espace CIMA, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler à ses côtés, nous présentons nos condoléances les plus sincères et les plus émues.

Repose en paix, Mister Président

Puisse chacune de vos bonnes oeuvres accomplies sur cette terre être récompensée par d'abondantes bénédictions, et qu'Allah (SWT), dans son infinie Miséricorde, vous accueille au plus haut degré du Paradis Jannatul Firdaws.

Fatiha + 11 Ikhlass / Amine !

Par Chimére NDIAYE, Consultant, Cadre des Assurances et Spécialiste en Stratégie et Développement d'affaires