Sénégal: Tivaouane - Le déficit pluviométrique inquiète les acteurs

La campagne agricole 2026-2027 connaît un démarrage difficile dans le département de Tivaouane. En cause, un important déficit pluviométrique qui suscite de vives inquiétudes chez les producteurs et les services techniques.

TIVAOUANE- L'inquiétude règne chez les agriculteurs de Tivaouane. Selon le chef du Service départemental du développement rural (Sddr), Abdou Aziz Diop, les faibles précipitations enregistrées depuis le début de l'hivernage ne permettent pas le lancement effectif des semis. Après une première pluie tombée le 23 juin, avec des cumuls variant entre 10 mm à Tivaouane et 46 mm à Mboro, le département n'a enregistré qu'un second épisode pluvieux de moins de 5 mm le 20 juillet. « Nous sommes face à un faux départ de la campagne », a-t-il indiqué. Sur le plan logistique, les autorités ont toutefois assuré une mise en place satisfaisante des intrants.

Sur les 1.415 tonnes de semences d'arachide prévues, 1.385 tonnes ont déjà été réceptionnées, soit un taux de réalisation de 98 %. Pour les autres semences, 1.060 tonnes ont été livrées sur les 1.180 tonnes attendues, correspondant à 90 % des prévisions. Concernant les engrais, les taux de mise en place ont atteint 73 % pour la formule 15-15-15 et 45 % pour le 15-10-10. S'agissant du matériel agricole, 70 % des équipements ont été réceptionnés et 62 % déjà cédés aux producteurs, laissant un stock d'environ 300 pièces, soit 38 % du lot.

Parallèlement à la campagne agricole, le département poursuit la modernisation de son système de suivi. Après les difficultés rencontrées lors de la précédente campagne, un nouveau dispositif de digitalisation est expérimenté cette année dans le cadre d'une phase pilote.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Abdou Aziz Diop, ce système permettra une transmission en temps réel des données entre le Sddr, les Directions régionales et le ministère de l'Agriculture. L'objectif est de signaler rapidement les difficultés observées sur le terrain en vue de faciliter une prise de décision plus rapide et plus efficace. Le responsable départemental précise que la digitalisation du suivi des semences devrait être finalisée dans un délai de neuf mois.

Le déploiement complet du dispositif intégré d'enregistrement, de cession et de transmission des données est prévu à partir de la prochaine campagne agricole. Malgré les avancées enregistrées dans la mise à disposition des intrants et la modernisation des outils de gestion, les acteurs du secteur restent suspendus à l'arrivée de pluies régulières, condition indispensable pour lancer véritablement les travaux champêtres dans le département de Tivaouane.