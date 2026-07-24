Sénégal: L'hôpital Fann mobilise plus de 85 milliards de FCfa

Le Centre hospitalier national universitaire (Chnu) de Fann a présenté, ce jeudi 23 juillet à Dakar, son « Projet d'établissement 2026-2030 ». La rencontre a permis de partager la vision de la structure en matière d'innovation dans la qualité des soins et la recherche. Plus de 85 milliards de FCfa sont déjà mobilisés.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa vision stratégique de développement, le Centre hospitalier national universitaire (Chnu) de Fann a présenté son « Projet d'établissement 2026-2030 ». Avec plus de 85 milliards de FCfa mobilisés, cette initiative est placée sous le signe de la qualité des soins, de la recherche-formation, de la gouvernance et de l'innovation, avec notamment des projets phares en cardiologie, psychiatrie, Orl, biologie moléculaire, neurologie et neurochirurgie, radiologie, imagerie médicale et services de laboratoire.

Khadidiatou Sarr Kébé, directrice du Chnu de Fann, a tenu à féliciter tous les acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce document qui, selon elle, va sceller l'avenir de l'hôpital dans les cinq prochaines années. Elle a informé que le « Projet d'établissement 2026-2030 » fait suite à celui conduit de 2019 à 2023.

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« Créé en 1956, l'établissement tient à respecter l'article 23 de la loi sur la santé, qui exige une feuille de route dans la gouvernance des structures publiques de santé, conformément à la réforme hospitalière de 1998 », a rappelé la directrice. Poursuivant, Mme Kébé a souligné que la transformation est nécessaire compte tenu du fait que le Chnu est un hôpital de référence de niveau 3, avec des contraintes infrastructurelles qui nécessitent un alignement aux réalités du secteur. «

Nous ambitionnons de faire du Chnu un hôpital moderne qui, au-delà de l'offre de soins, participe à la formation de plus de 25 nationalités. Nous tenons à la rigueur dans l'offre de soins, mais surtout à une gouvernance efficace et accessible pour tous les usagers », a-t-elle fait savoir. Pour le Professeur Gallo Diop, président du Conseil d'administration du Chnu de Fann, ce document vient à point nommé pour répondre aux urgences à court terme.

Il a affirmé que l'hôpital Fann doit être un exemple reconnu sur plan international. Selon le neurologue à la retraite, la réussite du projet reposera sur une gouvernance forte, une mobilisation des ressources, une priorisation des actions, mais aussi un renforcement de la coopération avec les universités. De son côté, le Dr Fallou Niang, directeur général des Établissements de santé, estime que « ce moment marque une étape majeure dans la vie de cet emblématique hôpital, en parfaite cohérence avec les orientations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ».

Selon lui, « la réussite de ce projet exigera un leadership fort, un dialogue social permanent, une culture de la performance, une gestion rigoureuse des ressources ainsi qu'un suivi régulier des résultats ». Il a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner la mise en oeuvre de ce projet et à soutenir toutes les initiatives contribuant au renforcement durable du système hospitalier national.