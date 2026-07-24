Sénégal: Finale du championnat national NM1 - L'AS Douanes prend l'avantage face à l'ASCVD

Le premier match de la finale du championnat sénégalais de basketball NM1 a livré son verdict ce jeudi soir au Stadium Marius Ndiaye, et il a fallu attendre l'ultime seconde pour connaître le vainqueur. Face à face, les deux meilleures équipes de la saison régulière : l'ASC Ville de Dakar et l'AS Douanes. Au final, ce sont les Gabelous qui l'emportent, dans un mouchoir de poche, 69 à 68.

Dès l'entame, les Douaniers imposent leur rythme. Plus tranchants offensivement, ils dominent largement le premier quart-temps (23-9), posant les bases d'une avance qu'ils sauront préserver jusqu'à la pause, malgré une réaction des Citadins (38-26 à la mi-temps).

Le troisième quart-temps suit la même logique : l'AS Douanes conserve la main et maintient un écart de huit points en abordant le dernier acte (57-49). C'est là que le match bascule dans le suspense. À un peu plus de trois minutes du buzzer final, l'ASCVD passe devant pour la première fois du match (64-63), électrisant le public présent. L'égalité est de courte durée, les deux équipes se neutralisant à 64 partout deux minutes plus tard.

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Le dénouement se joue dans le money-time, où les joueurs de l'AS Douanes se montrent plus solides pour arracher la victoire (69-68). Un succès qui leur donne un avantage psychologique et sportif avant la manche retour, programmée dimanche 26 juillet à 18h00.