Sénégal: Finale du championnat national NM1 - L'AS Douanes prend l'avantage face à l'ASCVD

24 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le premier match de la finale du championnat sénégalais de basketball NM1 a livré son verdict ce jeudi soir au Stadium Marius Ndiaye, et il a fallu attendre l'ultime seconde pour connaître le vainqueur. Face à face, les deux meilleures équipes de la saison régulière : l'ASC Ville de Dakar et l'AS Douanes. Au final, ce sont les Gabelous qui l'emportent, dans un mouchoir de poche, 69 à 68.

Dès l'entame, les Douaniers imposent leur rythme. Plus tranchants offensivement, ils dominent largement le premier quart-temps (23-9), posant les bases d'une avance qu'ils sauront préserver jusqu'à la pause, malgré une réaction des Citadins (38-26 à la mi-temps).

Le troisième quart-temps suit la même logique : l'AS Douanes conserve la main et maintient un écart de huit points en abordant le dernier acte (57-49). C'est là que le match bascule dans le suspense. À un peu plus de trois minutes du buzzer final, l'ASCVD passe devant pour la première fois du match (64-63), électrisant le public présent. L'égalité est de courte durée, les deux équipes se neutralisant à 64 partout deux minutes plus tard.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dénouement se joue dans le money-time, où les joueurs de l'AS Douanes se montrent plus solides pour arracher la victoire (69-68). Un succès qui leur donne un avantage psychologique et sportif avant la manche retour, programmée dimanche 26 juillet à 18h00.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.