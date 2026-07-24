Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Evasion de 12 détenus lors d'un transfèrement vers Kasapa

Douze détenus se sont évadés ce jeudi 23 juillet à Lubumbashi (Haut-Katanga) lors de leur transfèrement vers la prison de Kasapa, après leur comparution devant le tribunal militaire.

Les détenus étaient transportés dans un minibus loué, sous surveillance de militaires armés. Selon la société civile, les conditions de sécurisation sont jugées insuffisantes. Les circonstances exactes de l'évasion ne sont pas encore élucidées ; une enquête est annoncée pour déterminer les responsabilités.

Bertin Tshoz, chargé de la gouvernance sécurité et paix au sein du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga estime que l'incident soulève de sérieuses interrogations sur les dispositifs d'escorte.

Dans le bus, les détenus sont souvent menottés et des militaires avec armes à feu les surveillent étroitement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il propose d'organiser certaines audiences dans l'enceinte de Kasapa lorsque la sécurité l'exige.

La société civile demande l'acquisition de véhicules spécialisés pour le transport des prisonniers.

Joseph Kongolo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), souligne que le véhicule utilisé n'était pas adapté. La société civile insiste sur la nécessité de réformer le système de transfèrement afin d'éviter de nouvelles évasions.