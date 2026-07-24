Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Judith Suminwa appelle à renforcer le dépistage précoce pour sauver des vies à Kisangani

En mission dans l'espace Grande Orientale, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé jeudi 23 juillet à Kisangani (Tshopo) une réunion de haut niveau consacrée à la riposte contre la maladie à virus Ebola (MVE), rapporte la Primature.

Judith Suminwa Tuluka a annoncé que le Gouvernement congolais avait déjà débloqué 50 millions de dollars américains pour soutenir la riposte sur l'ensemble du territoire national, en complément d'environ 1 milliard USD mobilisés par les partenaires.

S'agissant de la province de la Tshopo, la Première Ministre a insisté sur la nécessité de rendre rapidement opérationnel le nouveau laboratoire provincial, dont l'inauguration est prévue d'ici une semaine.

« Cela va permettre d'assurer que toutes les analyses sur les cas d'Ebola soient réalisées au niveau de Kisangani sans dépendre de l'INRB Kinshasa », a-t-elle expliqué.

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En ce qui concerne le renforcement de l'engagement communautaire, elle annonce la formation des relais communautaires pour détecter rapidement les cas suspects.

Évoquant la recherche scientifique, Judith Suminwa Tuluka a rassuré que les travaux sur un vaccin adapté à la nouvelle variante du virus progressent sous la coordination du professeur Jean-Jacques Muyembe.

La Première Ministre a, par ailleurs, appelé la population à ne pas céder à la panique face à l'augmentation du nombre de cas, estimant que cette évolution traduit une meilleure sensibilisation des communautés.

« Avoir plus de cas d'Ebola ne signifie pas la catastrophe. Au contraire, le fait d'avoir plus de cas veut dire que la sensibilisation marche et que les personnes atteintes arrivent rapidement dans les centres de santé. Plus les gens arriveront tôt et moins on aura de décès, parce qu'on pourra les prendre en charge le plus rapidement possible », a-t-elle souligné, avant d'insister sur l'importance du dépistage précoce après tout contact à risque.

Avant de quitter Kisangani, Judith Suminwa Tuluka a visité le laboratoire provincial de santé publique où sont réalisées les analyses liées à Ebola, à la Mpox et à la Covid-19.

À travers cette mission, la Première Ministre donne un coup d'accélération et renforce la coordination de la riposte. Le Gouvernement entend être au plus près des communautés touchées ainsi que des équipes soignantes et de l'ensemble des acteurs mobilisés dans la riposte.