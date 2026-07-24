Ile Maurice: L'après-Starmer

L'arrivée d'Andy Burnham au 10 Downing Street ne devrait pas bouleverser la politique britannique. Elle en modifiera en revanche profondément le récit. Après seulement deux années au pouvoir, Keir Starmer quitte une fonction qu'il avait conquise avec une majorité historique. Ironie de la politique britannique : ce n'est pas une défaite électorale qui l'a emporté, mais l'érosion silencieuse de sa crédibilité. L'économie stagnait, le coût de la vie continuait d'étrangler les ménages et le populisme de Nigel Farage progressait plus vite que les résultats du gouvernement.

Burnham hérite donc d'un pays qui ressemble étrangement à celui que Tony Blair avait laissé 20 ans plus tôt : profondément divisé, territorialement inégalitaire et en quête d'un nouveau récit national. Mais Andy Burnham n'est pas Tony Blair. Son identité poli tique s'est forgée loin de Westminster, à Manchester, où il s'est imposé comme le défenseur des collectivités locales face à l'hypercentralisation londonienne. Son Manchesterism repose sur une conviction simple : le Royaume-Uni ne souffre pas seulement d'un déficit de productivité ou de finances publiques ; il souffre avant tout d'un déséquilibre territorial.

Son projet consiste à réindustrialiser le pays, à redonner du pouvoir aux régions, et à investir massivement dans les infrastructures, les transports, le logement so cial, les technologies stratégiques et les services publics. Sur le papier, l'ambition est séduisante. Mais, comme souvent, tout se jouera dans l'écart entre le discours politique et l'exercice du pouvoir.

Le défi de Burnham ne sera pas d'annoncer davantage, mais de démontrer qu'un État britannique, devenu lourd, bureaucratique et financièrement contraint, est encore capable de mettre en oeuvre une véritable stratégie industrielle. C'est précisément là que nombre de gouvernements occidentaux trébuchent aujourd'hui : les feuilles Excel des ministères sont impeccables ; la mise en oeuvre, elle, s'enlise dans la lenteur administrative, les arbitrages contradictoires et une communication déficiente sur le pourquoi, le quand et le comment.

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Maurice n'échappe pas à cette réalité. L'expérience britannique rappelle que la croissance ne se décrète pas dans un Budget. Elle se construit par l'exécution, la confiance et la capacité de l'État à transformer une vision en résultats mesurables.

Sur le plan européen, Burnham apparaît paradoxalement comme le Premier ministre le plus pro-européen depuis Tony Blair. Il ne remettra pourtant pas en cause le Brexit. Un retour dans l'Union européenne n'est ni politiquement envisageable ni électoralement souhaitable.

En revanche, Londres devrait progressivement se rapprocher de Bruxelles sur des dossiers stratégiques : sécurité économique, intelligence artificielle, mine rais critiques, énergie, chaînes d'approvisionnement et politique industrielle. Autrement dit, moins d'idéologie et davantage de pragmatisme. L'Europe ne redeviendra pas un projet politique pour Londres, mais elle rede viendra un partenaire économique incontournable.

Les relations avec Washington devraient, elles aussi, évoluer. Keir Starmer avait multiplié les gestes envers Donald Trump dans l'espoir de préserver la fameuse special relationship. Burnham semble préférer une relation plus équilibrée. Le vocabulaire est révélateur : là où ses prédécesseurs parlaient d'une relation «spéciale», il évoque simplement une relation «critique». Ce glissement lexical traduit une évolution plus profonde. Le Royaume-Uni entend rester un allié majeur des États-Unis au sein de l'OTAN, poursuivre son soutien militaire à l'Ukraine et conserver sa dissuasion nucléaire.

Londres souhaite également retrouver une plus grande autonomie diplomatique. Cette différence apparaît déjà au Moyen-Orient. Burnham s'est montré beaucoup plus critique envers Israël que Starmer, appelant plus rapidement à un cessez-le-feu à Gaza et évoquant des sanctions contre les colonies israéliennes. Cela ne signifie pas pour autant une rupture avec Washington. Cela traduit plutôt la volonté d'un Royaume-Uni moins systématiquement aligné sur les positions américaines.

L'Afrique pourrait également retrouver une place plus importante, non par nostalgie du Commonwealth, mais parce que les nouvelles chaînes d'approvisionnement mondiales, les minerais critiques, l'énergie, les routes maritimes et les investissements dans les infrastructures replacent naturellement le continent africain au coeur des rivalités économiques entre les États-Unis, la Chine et l'Europe.

Burnham semble avoir compris que la puissance britannique ne se reconstruira ni à Bruxelles ni à Washington uniquement. Elle dépendra aussi de sa capacité à redevenir un acteur crédible auprès des économies émergentes.

C'est précisément dans ce contexte que Maurice doit observer avec attention la nouvelle équipe de Downing Street. Le dossier des Chagos semblait pratiquement refermé après l'accord conclu sous Keir Starmer avec les gouvernements de Pravind Jugnauth, puis de Navin Ramgoolam. Pour Port-Louis, le principe de souveraineté paraît désormais acquis. Mais aucun traité n'est dé finitivement à l'abri des bouleversements géopolitiques. Or, ceux-ci s'accélèrent.

La guerre entre Israël et l'Iran, la militarisation accélérée du Moyen-Orient, les attaques contre les routes commerciales de la mer Rouge ainsi que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche redonnent une importance stratégique exceptionnelle à l'océan Indien.

Diego Garcia n'est plus seulement une base héritée de la guerre froide. Elle redevient un pivot militaire essentiel entre le Golfe, l'Afrique orientale et l'Indo-Pacifique. Dans ce contexte, Burnham aura sans doute peu d'intérêt à rouvrir un accord laborieusement négo cié. Sa priorité sera plutôt de rassurer Washington sur la continuité stratégique britannique tout en consolidant la légitimité juridique du traité.

Pour Maurice, cela signifie que l'accord sur les Cha gos devrait survivre au changement de Premier ministre. Mais sa mise en oeuvre dépendra désormais moins des débats à Westminster que des rapports de force entre Washington, Beijing, Téhéran et les nouvelles lignes de fracture de l'ordre mondial.

En définitive, Andy Burnham ne révolutionnera probablement pas la politique étrangère britannique. Il en modifiera davantage le style que la substance. Son véritable pari est ailleurs : démontrer qu'une démocratie occidentale peut encore répondre aux angoisses économiques sans céder au populisme, reconstruire son appareil productif sans renoncer à la discipline budgétaire et restaurer l'espoir sans vendre d'illusions. C'est une ambition considérable. Et, comme souvent en politique, elle se jouera moins dans les discours que dans l'exécution.

Le Budget 2026-2027 avait été présenté comme celui de la responsabilité. Mais la responsabilité consiste aussi à revoir ses hypothèses lorsque le monde évolue plus vite que les tableaux Excel.

Or, ce monde s'assombrit brutalement. L'intensification du conflit au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz rappellent à quel point une petite économie ouverte comme Maurice demeure vulnérable aux chocs externes.

Comme l'écrit notre confrère Richard Le Bon dans Business Magazine, «les vents contraires soufflent fort. Si on veut les braver, on doit regarder la réalité en face. Ce n'est pas être pessimiste, mais responsable».

Le constat est difficilement contestable. Le Brent, qui était retombé autour de 70 dollars après les premiers espoirs de désescalade, gravite désormais autour de 87 dollars, faisant renaître le spectre d'une inflation qui pourrait dépasser les 5 %, voire atteindre 6 % d'ici à la fin de l'année.

Cette perspective intervient alors que le gouverne ment poursuit sa consolidation budgétaire, déjà fragilisée par le recul sur la réforme des pensions, qui creuse un manque à gagner de Rs 6,2 milliards, et par l'incertitude persistante entourant les Rs 10,6 milliards atten dues de l'accord sur les Chagos.

Le FMI lui-même invite désormais la Banque de Maurice à se tenir prête à resserrer sa politique moné taire si un nouveau choc sur les matières premières venait à faire sortir l'inflation de sa fourchette cible de 2 % à 5 %. La réunion du Comité de politique monétaire du 12 août constituera, à cet égard, un premier test de crédibilité. Dans un monde redevenu géopolitique, un Budget ne se juge plus à sa capacité d'optimiser le meilleur scénario, mais à celle de résister au pire.