Congo-Kinshasa: Le Gouvernement veut renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri

En mission dans la province de l'Ituri, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé jeudi 23 juillet soir l'engagement du Gouvernement congolais à accélérer la riposte contre l'épidémie d'Ebola.

Si Judith Suminwa salue les efforts déjà consentis, elle estime qu'il reste nécessaire de renforcer les équipements, d'intensifier la sensibilisation des communautés et de consolider les dispositifs d'enterrements dignes et sécurisés : « Nous sommes aujourd'hui à Bunia, en Ituri, avec un objectif : évaluer la situation, soutenir la population et montrer que le Gouvernement est à ses côtés. Avec le Chef de l'État, nous présidons la Task Force Ebola à Kinshasa, où sont prises les principales décisions relatives à la riposte.

Je rappelle que le Gouvernement a déjà débloqué 50 millions de dollars pour soutenir la lutte contre Ebola. Il nous appartient maintenant d'évaluer les actions menées sur le terrain, d'identifier les améliorations nécessaires et de faire en sorte que nous puissions endiguer cette épidémie dans les meilleurs délais ».

Cette mission à Bunia s'inscrit dans une série de visites de terrain destinées à évaluer les besoins, adapter les interventions et accélérer les efforts pour contenir l'épidémie.

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Attentes de la société civile de l'Ituri

La coordination de différentes couches sociales a exprimé ses préoccupations :

Fin des massacres de civils par les rebelles ADF et autres groupes armés

Redynamisation de la riposte pour contrer les fausses rumeurs et la désinformation

Désarmement effectif des groupes armés actifs dans la province.

Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, a insisté : « Quand les ADF continuent à tuer les gens, c'est tout un problème. Nous croyons à un désarmement effectif et à une riposte redynamisée pour éradiquer Ebola. Nous croyons avec son passage à un désarmement effectif de tous les groupes armés qui sont actifs en Ituri. En plus de l'insécurité, il y a la maladie à virus d'Ebola qui se propage à travers la province, il faut que sa visite serve aussi à la redynamisation de la riposte afin que nous puissions arriver à éradiquer cette épidémie ».

Plus de 1000 morts

La coordination de la société civile/ Forces vives dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa, avec le massacre mercredi dernier d'environ vingt personnes par les rebelles des ADF dans les villages de Mandeite et Ndiapanda. Dans sa déclaration ce jeudi à Bunia, cette structure indique que la population attend des mesures concrètes de la Première ministre pour mettre fin à l'insécurité en Ituri.

Dieudonné Lossa ajoute que la société civile de l'Ituri veut voir une redynamisation de la coordination de la riposte contre la maladie à virus d'Ebola afin de mettre fin aux fausses rumeurs et à la désinformation à la base du relâchement communautaire constaté face à cette épidémie. Celle-ci a déjà causé plus de mille morts au pays, majoritairement dans la province de l'Ituri.

Pendant son séjour en Ituri, Judith Suminwa compte se rendre également à Mongwalu dans le territoire de Djugu, un autre foyer de cette épidémie. Elle visitera aussi différents centres de traitement d'Ebola à Bunia et Rwampara.