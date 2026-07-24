Afrique du Nord: 27 000 Tunisiens à l'étranger - Où travaillent-ils et dans quels secteurs ?

Quelque 27 000 compétences et cadres tunisiens travaillent actuellement à l'étranger dans le cadre du programme de l'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), a indiqué le directeur général de l'Agence, Mohamed Belidi.

Intervenant ce vendredi 24 juillet 2026 sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a précisé que la majorité des coopérants tunisiens sont concentrés dans les pays du Golfe et en Europe. Ainsi, 55 % d'entre eux exercent dans les pays du Golfe arabe, tandis qu'environ 30 % sont établis en Europe. Il a également relevé une progression du nombre de compétences tunisiennes présentes au Canada.

La santé et l'éducation, secteurs les plus demandés

Selon Mohamed Belidi, les secteurs de la santé et de l'éducation occupent la première place dans les opérations de recrutement à l'étranger, représentant près de 30 % des placements réalisés dans le cadre de la coopération technique.

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Ces domaines sont suivis par plusieurs secteurs techniques, notamment les métiers liés à la soudure, l'électricité, la réparation automobile, l'informatique et le génie agricole, qui continuent également à bénéficier d'une demande importante sur les marchés internationaux.

Au cours du premier semestre 2026, l'ATCT a reçu plus de 61 offres de recrutement, portant sur près de 2 000 postes dans différents secteurs, dont une grande partie concerne les domaines de la santé et de l'éducation.

Une mission qui dépasse le placement à l'étranger

Le directeur général de l'ATCT a tenu à rappeler que l'Agence ne se limite pas à un rôle d'intermédiation pour l'emploi des Tunisiens à l'étranger.

"La coopération technique ne consiste pas uniquement à placer des compétences tunisiennes à l'étranger", a-t-il expliqué, soulignant qu'elle repose également sur le transfert des connaissances, l'échange d'expériences et la coopération mutuellement bénéfique avec les pays partenaires.

Il a également réfuté les critiques accusant l'Agence de contribuer à l'exode des compétences tunisiennes. Selon lui, aucun coopérant ne quitte son poste en Tunisie sans l'accord préalable de son institution d'origine.

L'ATCT oeuvre par ailleurs à développer des programmes de coopération à moyen terme, permettant de mieux organiser la mobilité des compétences et de favoriser le retour des expériences acquises à l'étranger.

Environ 1 000 retours chaque année

Mohamed Belidi a enfin indiqué que le nombre de coopérants tunisiens mobilisés chaque année dans le cadre de la coopération technique s'élève à environ 3 000 personnes, dont près de 1 000 retournent en Tunisie après leurs missions.

Pour l'ATCT, la coopération technique constitue ainsi un levier permettant à la fois de valoriser les compétences nationales à l'international et de renforcer les échanges d'expertise entre la Tunisie et ses partenaires étrangers.