Tunisie: Batteries Assad Algérie - Le Groupe ASSAD en devient l'unique actionnaire

L'Accumulateur Tunisien ASSAD a finalisé le 16 juillet 2026 le rachat de la participation de 4% détenue par des investisseurs algériens dans sa filiale Batteries Assad Algérie (BAA), portant ainsi sa détention à 100% du capital de cette entité, annonce l'entreprise dans un communiqué rendu public le 23 juillet sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF).

Le Groupe ASSAD en a informé ses actionnaires et le public dans ce communiqué. Cette opération s'inscrit dans le processus d'ouverture du capital de BAA, engagé depuis l'année dernière et confié à un cabinet de conseil spécialisé.

Ce processus vise l'entrée d'un partenaire stratégique et/ou une introduction en bourse de la filiale sur la bourse d'Alger. Il doit aboutir à une levée de fonds de 1 milliard de DZD, soit environ 22,1 millions de TND, correspondant à une cession comprise entre 25% et 30% du capital de BAA, avant la fin de l'exercice 2026.