Angola: Adão de Almeida prône une coopération parlementaire renforcée

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale de l'Angola, Adão de Almeida, a plaidé jeudi pour une coopération accrue entre les parlements de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) afin de relever des défis transnationaux tels que la désinformation et les menaces pesant sur la sécurité et la stabilité des démocraties.

Lors de l'ouverture de la 15e réunion intersessionnelle de l'Assemblée parlementaire de la CPLP (AP-CPLP), il a affirmé que le renforcement des institutions démocratiques, la séparation et l'indépendance des pouvoirs, la transparence ainsi que la lutte constante contre la corruption sont essentiels pour consolider la gouvernance démocratique.

Selon Adão de Almeida, les progrès technologiques rapides offrent une opportunité d'accélérer le développement économique et social, mais ils ont également facilité la propagation de la désinformation, un phénomène devenu un défi majeur pour la sécurité, la stabilité de l'État et le fonctionnement des démocraties.

Le président de l'Assemblée nationale a souligné que les défis de cette nature ne connaissent pas de frontières et exigent, par conséquent, une solide capacité de coopération internationale, y compris sur le plan parlementaire.

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« Notre communauté peut et doit montrer l'exemple en matière de synergies pour relever les défis communs », a-t-il déclaré.

L'homme politique a ajouté que le moment est venu de réaffirmer la force de la CPLP et de son Assemblée parlementaire dans la recherche de solutions aux problèmes actuels.

Adão de Almeida a également souligné que le moment est venu de « hisser l'étendard de la coopération » face aux discours de division, rappelant que l'histoire a rapproché les peuples de la CPLP et que la langue portugaise a consolidé cette union tout en préservant la richesse de la diversité culturelle.

Concernant l'intégration, il a affirmé que la CPLP doit s'affirmer davantage comme une communauté qui transcende la dimension linguistique, en plaidant pour la consolidation d'un pilier économique structurel, une dynamique de coopération accrue et une mobilité renforcée entre les peuples des États membres.

Le président du Parlement angolais a réitéré l'engagement total de l'Assemblée nationale envers les initiatives de l'Assemblée parlementaire de la CPLP, déclarant que l'unité rend les pays de la communauté plus forts pour relever les défis actuels.

L'événement, qui se déroule à Luanda jusqu'à vendredi, a pour thème « Gouvernance démocratique, sécurité et intégrité : renforcer la résilience institutionnelle de la CPLP ».