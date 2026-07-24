Angola: L'OACI salue les progrès du pays en matière de connectivité aérienne

Luanda — Le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Juan Carlos Salazar, a salué jeudi à Luanda les progrès réalisés par l'Angola pour consolider sa position de plaque tournante régionale et mondiale de connectivité aérienne.

Juan Carlos Salazar s'est exprimé devant la presse à l'issue d'une rencontre avec le Président de la République, João Lourenço, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué les perspectives de coopération entre l'Angola et l'OACI.

À cette occasion, il a exprimé la reconnaissance de l'OACI quant aux avancées du pays, soulignant que le développement de l'aviation civile angolaise va au-delà de la simple construction d'infrastructures et du renforcement de la connectivité.

Selon le responsable, ces progrès reposent également sur une vision stratégique visant à renforcer les liaisons aériennes, capable de positionner l'Angola comme un hub régional et international du transport aérien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par ailleurs indiqué que la réunion avait permis d'aborder de nouvelles possibilités de coopération technique entre l'Angola et l'OACI, ainsi que le soutien de l'organisation internationale aux initiatives du pays dans le secteur de l'aviation civile.

M. Salazar a également mis en avant les réunions internationales organisées par l'OACI, qui se tiennent cette semaine en Angola, consacrées à la promotion de l'équité entre les genres dans le secteur de l'aviation, renforçant ainsi le profil international du pays dans ce domaine.

L'Angola et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) entretiennent une coopération technique et institutionnelle visant à moderniser le secteur de l'aviation civile, à renforcer la sécurité opérationnelle et à aligner le pays sur les normes aéronautiques internationales.

Ce partenariat englobe la mise en oeuvre de normes internationales relatives à la sécurité de la navigation aérienne, à la certification des aéroports, à la délivrance de licences au personnel, à la supervision du secteur, à l'assistance technique et à la formation du personnel, ainsi qu'au développement des infrastructures aéroportuaires et des services de navigation aérienne.

Dans le cadre de cette coopération, l'OACI soutient également les efforts de l'Angola pour faire du nouvel aéroport international Dr António Agostinho Neto un pôle stratégique du transport aérien, tout en appuyant la stratégie nationale visant à améliorer la connectivité régionale et internationale.

La collaboration s'étend aussi à la réalisation d'audits pour évaluer la conformité aux normes internationales et à la promotion de l'égalité des sexes dans le secteur de l'aviation, notamment par l'organisation de réunions internationales à Luanda.

À propos de l'OACI

Cette institution spécialisée des Nations Unies est chargée d'établir des normes et de promouvoir un développement sûr, ordonné et durable de l'aviation civile internationale.

L'organisation a été créée le 7 décembre 1944, lors de la signature de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, et a officiellement débuté ses activités le 4 avril 1947, date d'entrée en vigueur du traité. La même année, elle a intégré le système des Nations Unies en tant qu'institution spécialisée.

Basée à Montréal (Québec, Canada), l'OACI réunit actuellement 193 États membres et collabore étroitement avec les gouvernements et le secteur de l'aviation pour harmoniser les règles régissant le transport aérien international.

Ses principaux objectifs consistent notamment à promouvoir la sécurité, la sûreté et l'efficacité de l'aviation civile, à établir des normes et des pratiques recommandées pour la navigation aérienne internationale, à favoriser le développement durable du transport aérien et à renforcer la coopération entre les États membres.

L'Organisation promeut également la connectivité aérienne mondiale en tant que moteur du développement économique, du commerce et du tourisme, tout en encourageant l'innovation, la durabilité environnementale et l'égalité des sexes au sein du secteur.

En définissant des normes internationales et en fournissant une assistance technique aux pays, l'OACI joue un rôle clé pour garantir que l'aviation civile internationale fonctionne de manière sûre, harmonieuse et efficace à l'échelle mondiale.