Angola: Les relations du pays - Portugal au coeur de l'entretien entre João Lourenço et Aguiar-Branco

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, et le président de l'Assemblée de la République du Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, ont fait le point sur l'évolution des relations bilatérales ce jeudi à Luanda.

S'adressant aux journalistes à l'issue de la rencontre, José Pedro Aguiar-Branco a indiqué que cet entretien avait permis d'aborder les questions internationales d'actualité ainsi que l'état des relations entre l'Angola et le Portugal, qu'il a qualifiées de « positives ».

M. Aguiar-Branco a également précisé avoir informé le Président João Lourenço de la situation politique au Portugal et des perspectives pour les mois à venir, soulignant que la réunion s'était déroulée dans un climat de confiance et avait donné lieu à une analyse approfondie des sujets traités.

Concernant les affaires parlementaires, il a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations entre les deux pays, ajoutant que la coopération entre les parlements angolais et portugais est « très bonne ».

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Selon le dirigeant parlementaire portugais, l'échange a mis en évidence l'importance d'une coordination internationale accrue pour favoriser l'harmonie entre les États et contribuer à la résolution de divers conflits en cours.

José Pedro Aguiar-Branco se trouve à Luanda pour participer à la 15e session intérimaire de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP), qui réunit des représentants des parlements des États membres de l'organisation.

Relations bilatérales

L'Angola et le Portugal entretiennent une relation bilatérale considérée comme stratégique, fondée sur des liens historiques, culturels et économiques solides, et dont la coopération couvre les domaines politique, parlementaire, économique, de la défense, de la justice, de l'éducation, de la santé et culturel.

Les deux pays tiennent régulièrement des sommets bilatéraux et maintiennent un dialogue politique permanent visant à approfondir leur coopération et leur coordination sur les questions d'intérêt commun.

Sur le plan économique, le Portugal a consolidé sa position en 2025 comme le deuxième fournisseur de biens sur le marché angolais, représentant 9,8 % des importations angolaises.

Au cours de la même période, les exportations portugaises vers l'Angola ont dépassé 1,9 milliard d'euros, confirmant ainsi le statut de l'Angola comme principale destination des exportations portugaises en Afrique subsaharienne.

La présence économique portugaise en Angola demeure également significative, avec plus de 1 250 entreprises à capitaux portugais ou luso-angolais opérant dans des secteurs tels que la construction, l'énergie, l'agriculture, les télécommunications, la santé, la logistique et les technologies de l'information.

Le renforcement du partenariat était également évident lors de la visite officielle du Président João Lourenço au Portugal en juillet 2025, lorsque les deux États ont signé 11 instruments de coopération juridique couvrant des domaines tels que la protection civile, la sécurité routière, la formation technico-policière et la coopération institutionnelle, entre autres.