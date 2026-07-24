Angola: La vice-présidente souligne la croissance et la diversité de la production nationale à la FILDA 2026

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a salué, ce jeudi dans la zone d'Icolo e Bengo, la croissance en termes de qualité, de quantité et de diversité des produits et services présentés à la 41e édition de la FILDA, qui se tient du 21 au 26 juillet à la Zone économique spéciale (ZEE).

Au terme de sa visite de la Foire internationale d'Angola, guidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, la vice-présidente a noté que cette édition marquait une avancée significative. Elle a particulièrement mis en exergue les efforts des entrepreneurs et des entreprises angolais, qui continuent de faire preuve de vigueur et de résilience malgré les adversités et les défis auxquels ils sont confrontés.

La femme politique a également souligné la présence d'entreprises étrangères qui croient au marché angolais et recherchent des opportunités pour développer des partenariats et des projets commerciaux en Angola.

La vice-présidente a par ailleurs salué les progrès réalisés dans la présentation de produits et services technologiques innovants, notant en particulier la participation de jeunes ayant proposé des solutions capables de répondre à divers problèmes sociaux.

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Selon la dirigeante, la réalité observée à la FILDA 2026 met en évidence la nécessité de continuer à investir dans le secteur entrepreneurial national, la jeunesse et le capital humain, afin de garantir que les jeunes acquièrent les compétences nécessaires et jouent un rôle toujours plus actif dans le développement économique.

La production agricole nationale a également fait l'objet d'une attention particulière de la part d'Esperança da Costa ; elle a souligné la présence accrue de produits agricoles au salon, y voyant le reflet du potentiel de l'Angola dans ce secteur.

La dirigeante a noté que le pays n'exploite actuellement que 5 % de ses terres arables, plaidant pour une augmentation des investissements dans l'agriculture et le développement des entreprises, ainsi que pour une amélioration des procédures administratives afin de créer un environnement des affaires plus favorable aux investisseurs potentiels.

Selon Esperança da Costa, stimuler la productivité nationale permettra à l'Angola de gagner en compétitivité et d'accéder davantage aux marchés mondiaux ainsi qu'aux économies à revenu élevé, renforçant ainsi l'économie nationale.

Énergies renouvelables

Lors de sa visite des différents stands, la vice-présidente a également mis en avant les investissements réalisés par l'Angola pour diversifier son mix énergétique, en accordant une place prépondérante aux énergies renouvelables.

Elle considère l'investissement dans les énergies propres comme un facteur clé de la transition énergétique, contribuant à l'atténuation du changement climatique ainsi qu'à la réduction de la pollution et de la consommation de combustibles fossiles, tout en permettant au pays de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de gouvernance environnementale.

Sur les différents stands visités, Esperança da Costa a reçu des informations détaillées sur les produits et services présentés par les exposants.

À l'issue de la visite, elle a exprimé sa satisfaction quant aux produits exposés lors de cette 41e édition de la FILDA, qui accueille 2 348 exposants nationaux et internationaux jusqu'à dimanche.