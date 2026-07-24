Madagascar: «On a tout fait pour le retrouver» - Journée de deuil national face aux disparitions

Ce vendredi 24 juillet 2026 a été déclaré jour de deuil national à Madagascar par les autorités, « en mémoire des victimes de disparitions et d'assassinats », selon la Présidence. Depuis fin juin, une série de crimes et de disparitions, massivement relayés sur les réseaux sociaux, plonge le pays dans la psychose. Au moins 19 personnes sont toujours recherchées. Parmi les familles endeuillées, celle de Heriniaina, 23 ans, retrouvé mort début juillet dans une rizière près de la capitale.

À l'entrée de la maison familiale de Heriniaina Rakotoarifara, dans le quartier de Manazary, en périphérie d'Antananarivo, capitale de Madagsacar, une affiche accueille les visiteurs. On peut y lire sobrement : « Merci pour vos marques de réconfort ».

C'est dans cette maison que le jeune homme de 23 ans a été vu pour la dernière fois, le 4 juillet 2026, avant de disparaître. Ses proches ont commencé à le chercher seuls pendant deux semaines.

« On a tout fait pour le retrouver, nous sommes allés à la police, à la brigade criminelle, à la radio nationale malgache pour lancer un avis de recherche, nous avons regardé dans les caniveaux, dans les cours d'eau. Nous n'avons pas dormi jour et nuit. Nous étions tellement inquiets », raconte sa grande soeur, Tsilavina, le visage fermé.

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« Puis, on a appris qu'un corps avait été découvert à l'opposé de la ville. On l'a reconnu sur les photos. Nous sommes allés plusieurs fois à la morgue sans le trouver. Jusqu'à vendredi dernier où nous avons insisté pour dégager plusieurs cadavres entassés : il était caché en dessous. »

« C'était un garçon sociable et gentil, il n'avait pas d'ennemis. On se pose beaucoup de questions »

Heriniaina travaillait comme jardinier pour un grand groupe privé, explique Tsilavina, un portrait de son frère serré entre ses mains. « C'était un garçon sociable et gentil, il n'avait pas d'ennemis. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-il mort ainsi ? Nous demandons aux autorités de nous aider à connaître la vérité sur ces meurtres en série car nous souffrons beaucoup. »

Une autopsie a été pratiquée avant que le jeune homme ne soit enterré, mercredi 22 juillet 2026. La famille n'en connaît pas encore le résultat et ne dispose d'aucune information sur l'avancée de l'enquête.

À noter que la journée a été déclarée journée de deuil national. Les fêtes sont interdites et un culte oecuménique est organisé ce matin à Antananarivo, en présence du chef de la transition, Michaël Randrianirina.