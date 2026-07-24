Sénégal: Le comité d'organisation dévoile « Teranga », l'hymne officiel des JOJ Dakar-2026

23 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

À cent jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026, le comité d'organisation a dévoilé l'hymne officiel de l'événement. Intitulée « Teranga », cette chanson est interprétée par la chanteuse Mamy Mbaye. Présentée sur la page officielle des JOJ Dakar-2026, l'oeuvre entend porter au-delà des frontières les valeurs d'hospitalité, de fraternité et d'unité qui caractérisent le Sénégal, premier pays africain à accueillir cet évènement.Plus qu'une simple bande-son, « Teranga » se veut une vitrine de notre identité culturelle.

Inspirée de la célèbre hospitalité sénégalaise, la chanson célèbre le partage, la paix et le vivre-ensemble, en parfaite résonance avec les idéaux du mouvement olympique. Elle accompagnera les différentes campagnes de promotion de Dakar-2026, au Sénégal comme à l'international.

Sur le plan artistique, l'hymne se distingue par une architecture sonore dynamique et métissée, mêlant influences africaines et sonorités contemporaines. À travers cette création, Mamy Mbaye met en lumière le patrimoine culturel du Sénégal tout en rendant hommage à la jeunesse africaine, qui sera au coeur de ce rendez-vous historique.

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Les paroles s'adressent à la jeunesse du monde entier et invitent les sportifs venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie à rejoindre le « pays de la Teranga ». Le Sénégal y est présenté comme un carrefour de rencontres où les peuples se rassemblent autour des valeurs universelles du sport.

L'oeuvre rappelle également l'esprit olympique selon lequel l'essentiel est de participer. Elle met en avant le dépassement de soi, la communion entre le corps et l'esprit, ainsi que le pouvoir du sport comme vecteur d'émotion, de création et de rapprochement entre les peuples. La compétition y est dépeinte avant tout comme une fête de la fraternité.

À J-100, le comité d'organisation réaffirme ainsi son ambition de faire de Dakar-2026 une vitrine du savoir-faire sénégalais et africain. Au-delà des infrastructures et des préparatifs logistiques, les organisateurs veulent offrir des Jeux marqués par l'excellence, la convivialité et la chaleur de l'accueil sénégalais, désormais incarnées par « Teranga », la bande-son officielle de cette première olympiade de la jeunesse organisée sur le continent africain.

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