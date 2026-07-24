Sénégal: Logement social - La BHS consulte les coopératives pour alléger le coût des logements

La Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) a engagé, jeudi à Dakar, une concertation avec les coopératives d'habitat afin d'identifier des pistes permettant de réduire le coût de revient des logements sociaux et d'adapter davantage ses mécanismes de financement aux réalités du secteur.

Réunissant des coopératives partenaires et d'autres non encore financées par l'institution, cette journée d'échanges a permis de recueillir leurs préoccupations en matière de financement, de montage de projets et d'accès au logement.

« L'idée est d'améliorer les produits que nous proposons depuis 46 ans aux coopératives, d'innover et de faire en sorte que les coûts de sortie des logements soient les plus bas possible afin de les rendre accessibles au plus grand nombre », a déclaré la directrice générale de la BHS, Astou Rose Gaye.

Elle a indiqué que les échanges ont fait ressortir plusieurs préoccupations, notamment le niveau des apports personnels, les taux d'intérêt, les garanties et les modalités de financement. Selon elle, ces recommandations serviront à affiner l'offre de la banque en faveur des coopératives d'habitat.

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Mme Gaye a rappelé que la BHS accompagne les coopératives tout au long du cycle de leurs projets, depuis l'acquisition du foncier et sa viabilisation jusqu'à la construction des logements, en passant par le financement des acquéreurs grâce à des conseillers spécialisés.

Le président du conseil d'administration de la Coopérative militaire de construction, le colonel Abdou Niane, a salué une initiative qui renforce le partenariat entre la BHS et les coopératives. Accompagnée par la banque depuis 1992, sa structure a partagé son expérience avec les autres participants et formulé des propositions visant à améliorer les conditions de collaboration.