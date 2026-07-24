Afrique: Le pays lance sa campagne avec deux médailles

Le Sénégal a réussi une entrée en matière prometteuse aux Championnats d'Afrique cadets de judo, disputés ce jeudi 23 juillet à Casablanca (Maroc). Avec seulement quatre judokas engagés, la délégation sénégalaise repart de cette première journée avec deux médailles, soit un taux de réussite de 50 %.

La performance est portée par Rokhaya Ndiaye, sacrée championne d'Afrique dans la catégorie des moins de 57 kg. Sa compatriote Aïcha Diop, engagée chez les moins de 44 kg, a, quant à elle, décroché la médaille d'argent, s'adjugeant ainsi le titre de vice-championne d'Afrique.

Après cette première journée, les cadets bénéficieront d'une journée de repos vendredi, avant que les juniors ne prennent le relais samedi à l'occasion des épreuves individuelles.

Au-delà de cette compétition continentale, la Fédération sénégalaise de judo poursuit la préparation de ses jeunes talents en vue des prochaines échéances internationales. Trois cadets et une juniore effectueront un stage intensif de 16 jours en France. Dans le même temps, quatre autres cadets, dont deux filles et deux garçons présélectionnés pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, s'envoleront pour la Chine afin de suivre un stage de deux mois sous la conduite de l'entraîneur Bilal Fofana.

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Ces regroupements internationaux visent à préparer les Championnats du monde cadets, prévus en août à Guayaquil, en Équateur, tout en s'inscrivant dans la montée en puissance de la sélection sénégalaise en perspective des JOJ Dakar 2026. Forte de ce début encourageant, la délégation sénégalaise entend poursuivre sur cette dynamique lors de la suite de la compétition.