Tunisie: PGH - Le chiffre d'affaires bondit de 14,1% au deuxième trimestre 2026

Poulina Group Holding (PGH) a réalisé un chiffre d'affaires de 1 091 millions de dinars au deuxième trimestre 2026, en progression de 14,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette performance s'accompagne d'une hausse de la production et d'un doublement des investissements sur le semestre, selon les indicateurs d'activité publiés par le groupe.

Cette croissance du chiffre d'affaires trimestriel repose sur une dynamique équilibrée entre les deux marchés du groupe, les ventes locales ayant progressé de 14,1% tandis que les ventes à l'export ont augmenté de 14,3%. Sur l'ensemble du premier semestre 2026, le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 2 118 millions de dinars, soit une hausse de 7,9% par rapport au 30 juin 2025.

La production suit une trajectoire similaire. Au deuxième trimestre 2026, elle a atteint 1 073 millions de dinars, en hausse de 15,0% par rapport au deuxième trimestre 2025. Sur les six premiers mois de l'année, la production cumulée s'élève à 2 116 millions de dinars, en progression de 7,8% par rapport au 30 juin 2025.

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Du côté des investissements, le groupe a engagé 143,5 millions de dinars à fin juin 2026, contre 70,5 millions de dinars sur la même période en 2025, ce qui représente une augmentation de 103%.

Enfin, l'endettement bancaire du groupe s'établit à 1 224,8 millions de dinars au 30 juin 2026, contre 1 054,7 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse de 16,1%.