Tunisie: Coupures d'électricité - Les entrepreneurs passent à l'offensive contre la STEG

Le bureau exécutif de l'Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) a publié, jeudi, un communiqué cinglant, dénonçant les coupures répétées et non programmées d'électricité qui ont infligé de lourdes pertes matérielles à des centaines d'entreprises.

Pour l'organisation, ces incidents ne sont pas de simples « accidents techniques » : ils menacent la continuité de l'activité économique et pèsent directement sur l'investissement, la production et l'emploi.

Dans son communiqué, l'ONE a dressé un bilan sévère, pointant des lacunes structurelles dans la gestion du système énergétique national, l'absence de planification stratégique, une vision à court terme outre l'incapacité à garantir un approvisionnement continu en électricité, service public indispensable à toute économie.

Face à ces coupures à répétition, l'ONE promet une réplique juridique. Pour ce faire, elle a constitué une cellule d'avocats et d'experts en droit pour accompagner les entreprises sinistrées dans la constitution des dossiers, la collecte des justificatifs et l'engagement des procédures légales.

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Bien plus, l'ONE étudie les recours et n'exclut aucune action devant les instances judiciaires et administratives compétentes.

Selon l'organisation, la STEG est directement mise en cause. Elle lui impute la responsabilité pleine et entière des dommages et appelle toutes les entreprises lésées à lui transmettre factures, rapports techniques et tout document attestant l'étendue des pertes subies.

Sur le plan opérationnel, l'organisation adresse aux autorités publiques une liste de mesures urgentes parmi lesquelles figurent la priorité d'alimentation aux zones industrielles et unités de production, la création d'une cellule de crise nationale multipartite, l'ouverture d'un mécanisme transparent de déclaration et d'évaluation des dommages, et la mise en place de dispositifs d'indemnisation pour les entreprises dont les pertes sont établies.

Fondée début 2020, l'ONE fédère petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, artisans, professions libérales et structures professionnelles de tous les secteurs, agriculture, industrie, commerce, artisanat et services.